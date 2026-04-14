Ciertas enfermedades bucodentales pueden favorecer el desarrollo de patologías como diabetes, alerta Vitaldent

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vitaldent ha advertido de que ciertas enfermedades bucodentales pueden favorecer el desarrollo de patologías como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

Según datos del Libro Blanco 'La salud oral en España: análisis de un cuarto de siglo (2000-2025)', del Consejo General de Dentistas, aunque la frecuencia de visitas al dentista ha mejorado en la última década, en España menos del 60% de los adultos acude al menos una vez al año.

Del mismo modo, el 75% de la población reconoce que la salud bucodental es clave para su bienestar, pero solo alrededor del 30% mantiene una rutina de higiene oral completa que incluya cepillado, enjuague bucal y seda dental dos o más veces al día, según Stanpa - Radiografía de la Salud Bucodental en España 2026. Informe sobre hábitos de higiene oral y su relación con salud general.

Vitaldent ha afirmado en un comunicado que "estos datos muestran que, pese a la alta conciencia sobre la importancia de la salud oral, los hábitos preventivos aún presentan un amplio margen de mejora".

Esta brecha entre conocimiento y acción sigue siendo uno de los principales retos de la salud bucodental en España, dificultando que la prevención se convierta en un hábito cotidiano entre la población, ha sostenido la compañía.

Según ha asegurado, la ausencia de estas revisiones periódicas puede retrasar la detección de problemas bucodentales y, como consecuencia, incrementar el riesgo de que estos evolucionen hacia complicaciones más graves.

Vitaldent ha indicado que "este desafío no es solo clínico, sino también social y cultural", ya que "todavía gran parte de la población acude al dentista únicamente cuando los problemas ya han avanzado y provocan molestias o dolor, lo que incrementa la complejidad de los tratamientos y su impacto económico y emocional".

Por este motivo, ha lanzado la campaña 'Una vez al año no hace daño', con el objetivo de concienciar a la población general sobre la importancia de un gesto tan sencillo como visitar al dentista una vez al año.

La empresa ha señalado que este hábito no solo permite detectar de forma precoz enfermedades bucodentales como la caries -que afecta a más del 90% de la población española entre los 35 y 74 años y a uno de cada tres adolescentes, sino también otras afecciones frecuentes como las enfermedades periodontales, presentes en más del 60% de los adultos mayores, o la gingivitis, que ya afecta a más de la mitad de los adolescentes, según el Libro Blanco 'La salud oral en España: análisis de un cuarto de siglo (2000-2025)'.

Por eso, ha asegurado que, según este estudio, "la detección temprana de estas patologías resulta clave para evitar su progresión y posibles complicaciones que pueden llegar a repercutir en la salud general".

Mantener una buena salud bucodental protege no solo los dientes y encías, sino que también contribuye a prevenir el desarrollo de enfermedades sistémicas, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, según Stanpa - Radiografía de la Salud Bucodental en España 2026. Informe sobre hábitos de higiene oral y su relación con salud general.

Vitaldent ha asegurado que esta campaña fomenta además la corresponsabilidad, ya que "profesionales y ciudadanos deben trabajar juntos para preservar una salud bucodental óptima".

Mientras los odontólogos proporcionan información rigurosa y cuidados accesibles, los ciudadanos pueden integrar la prevención en su rutina diaria, haciendo de la visita anual al dentista un hábito tan natural como otros cuidados de salud cotidianos, ha sostenido.