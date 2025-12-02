Científicos logran controlar el VIH sin medicación diaria en 7 pacientes

Archivo - Recreación del virus del VIH. / - CSIC - Archivo

Controlar el VIH sin un tratamiento antiviral a largo plazo podría ser factible según un nuevo estudio de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos). Los resultados aparecen, con motivo del Día Mundial del SIDA, en la revista 'Nature'.

Según los mismos, el tratamiento con una combinación de agentes de inmunoterapia experimental permitió a siete de cada diez participantes mantener el virus en niveles bajos durante muchos meses después de abandonar la terapia antirretroviral.

El ensayo, que se basó en la colaboración con casi una docena de compañías farmacéuticas y otros socios en la investigación del VIH, ofrece una prueba de concepto de que el enfoque podría funcionar. Aunque el estudio fue pequeño y no incluyó un grupo de control, los investigadores afirmaron que los resultados son sumamente alentadores.

"La mayoría mostró cierta evidencia de control, lo cual consideramos sin precedentes", señala el coautor principal del artículo, Steven Deeks, profesor de Medicina en la UCSF y miembro de la División de VIH, Enfermedades Infecciosas y Medicina Global del Hospital General Zuckerberg de San Francisco. "Creo que finalmente estamos logrando avances reales en el desarrollo de una terapia que podría permitir a las personas llevar una vida saludable sin necesidad de medicamentos de por vida".

La terapia antirretroviral (TAR) se introdujo en la década de 1990 y convirtió la infección por VIH de una sentencia de muerte en una enfermedad crónica. Sin embargo, no es una cura, y el virus permanece en el cuerpo, listo para reactivarse en cuanto se suspende la TAR.

UN ENFOQUE QUE DESAFÍA LO CONOCIDO

El estudio se diseñó para evaluar si una triple combinación de inmunoterapias podía reprogramar el sistema inmunitario para controlar el virus tras suspender la TAR. La mayoría de los participantes habían iniciado la TAR poco después de contraer el VIH, lo que contribuyó a preservar su respuesta inmunitaria.

Primero, los participantes recibieron una vacuna terapéutica para estimular a sus linfocitos T (una parte del sistema inmunitario que ataca a los virus) a atacar al VIH latente en sus cuerpos. Luego, recibieron un cóctel de anticuerpos para reducir la cantidad de VIH en el cuerpo. Finalmente, recibieron otra ronda de anticuerpos anti-VIH antes de suspender la TAR.

CÓMO FUNCIONA LA NUEVA ESTRATEGIA

Normalmente, cuando una persona con VIH deja de tomar medicamentos contra el VIH, el virus comienza a rebotar en unas dos semanas y luego se dispara. En esta ocasión, solo tres de los diez pacientes experimentaron el típico rebote rápido. Seis mantuvieron niveles bajos del virus durante meses, y uno no experimentó ningún rebote. *

Posteriormente, los investigadores examinaron las respuestas inmunes de quienes controlaron el virus para ver cómo lo hicieron. "Resulta que los controladores tenían células T capaces de expandirse drásticamente al encontrarse con el virus", comenta Rachel Rutishauser, profesora asociada de la División de Medicina Experimental de la UCSF y coautora principal del artículo. "Es como si estuvieran esperando a su objetivo, como un gato preparándose para atacar a un ratón".

El tratamiento tendría que simplificarse y demostrar su eficacia en estudios mucho más amplios antes de poder reemplazar al tratamiento estándar contra el VIH."Este no es el objetivo final", agrega Michael Peluso, profesor adjunto del Departamento de Medicina de la UCSF y primer autor del estudio.

"Pero demuestra que podemos impulsar el progreso en un desafío que a menudo consideramos irresoluble", concluye.