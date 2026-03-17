Archivo - El CGOCF incorpora la IA a su Base de Datos del Medicamento para consultar interacciones farmacológicas de forma precisa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha anunciado la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) a BOT PLUS, su Base de Datos del Medicamento, con los objetivos de consultar interacciones farmacológicas de forma rápida y precisa y de apostar todavía más por la digitalización y las nuevas tecnologías.

En concreto, esta herramienta dispone de un asistente basado en IA para facilitar un acceso más seguro a información clave sobre interacciones farmacológicas entre medicamentos de uso humano. Este ha sido diseñado para operar exclusivamente en la misma, por lo que no accede a fuentes externas de datos y se garantiza que todas las respuestas que arroja se basan en información farmacológica validada.

De este modo, el usuario puede formular preguntas en este sentido, para lo que tendrá que introducir principio activo, nombre o código nacional. Además, también tiene la posibilidad de consultar sobre las posibles interacciones entre varios medicamentos, utilizando un lenguaje natural sin necesidad de usar buscadores específicos para ello.

En relación con las respuestas de este asistente, las mismas, que se basan en el rigor y la claridad, están codificadas a modo de semáforo, en el que los colores rojo, ámbar y verde son interacciones de tipo grave, moderada y leve, respectivamente. También se puede consultar sobre el mecanismo y sentido de la interacción, así como las medidas que se pueden adoptar.

A juicio del CGCOF, esta novedad busca dotar al farmacéutico de una herramienta que optimice las tareas de dispensación, mejorar el acceso a la información sobre interacciones farmacológicas y reforzar la seguridad profesional. Este puede consultar información homogénea y actualizada relativa a fármacos y productos de parafarmacia, tanto de carácter administrativo como técnico y farmacológico.

'BOT SUITE'

Por otra parte, ha destacado la evolución de 'Colección Consejo' a 'BOT SUITE', que es el conjunto de herramientas y prestaciones que permite acceder a información clave para el ejercicio profesional. Así, incluye acciones digitales avanzadas, como es BOT PLUS, y publicaciones de referencia, siendo una de estas últimas el libro 'Innovaciones Terapéuticas'.

Este ofrece un análisis crítico de los aspectos innovadores de los fármacos con nuevos principios activos comercializados por primera vez en España durante el año previo de su publicación. Además, el CGOCF, que ha destacado también la revista 'Panorama Actual del Medicamento (PAM)', ha informado de que se han implementado mejoras en la digitalización y automatización en la adquisición del universo BOT SUITE.