Archivo - El CGCOF organiza un curso 'online' para formar a farmacéuticos en afecciones bucales y de garganta que cursan con dolor - OZGURCANKAYA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha organizado un curso 'online' con el objetivo de formar a estos profesionales comunitarios en afecciones bucales y de garganta que cursan con dolor y, de esta manera, mejorar el consejo a los pacientes y la derivación al médico.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la compañía farmacéutica Angelini Pharma, servirá así para actualizar los conocimientos de estos sanitarios sobre las principales patologías orofaríngeas en el contexto de que el 80 por ciento de la población sufre o ha sufrido algún problema bucodental a lo largo de su vida.

Entre las principales dificultades en este sentido se hallan la caries y la periodontitis, mientras que el dolor de garganta afecta a más del 61 por ciento de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. Debido a esta elevada prevalencia y a que la farmacia comunitaria es uno de los primeros puntos de consulta sanitaria al respecto, el CGCOF ha dispuesto esta formación, que contará con dos ediciones.

En concreto, la primera comenzará en diciembre y la segunda, en mayo de 2027. Con ambas, se busca ayudar al farmacéutico en esta labor asistencial, ya que "desempeña un papel clave en la identificación de síntomas, la indicación farmacéutica adecuada y la derivación al médico o al odontólogo cuando sea necesario".

Además, se pretende con esta iniciativa promover el uso racional y seguro de los medicamentos y productos sanitarios indicados para el tratamiento de estas afecciones y mejorar la comunicación y el consejo sanitario al paciente en la farmacia comunitaria.

INTEGRACIÓN DE IA

Por otra parte, esta actividad incorpora, por primera vez, un formato de aprendizaje más personalizado gracias a la integración de la inteligencia artificial (IA) en la presentación de los contenidos. Este está diseñado para que cada farmacéutico pueda avanzar según su nivel de conocimientos, sus necesidades y su forma preferida de aprender.

Así, tras una evaluación inicial, el itinerario se adapta de manera dinámica y ofrece contenidos en distintos formatos -texto, audio, 'podcast', vídeo, presentaciones o recursos interactivos-. Junto a ello, el alumno contará con un tutor virtual disponible para resolver dudas, ampliar explicaciones, generar resúmenes y reforzar los conceptos clave.

Con todo, desde el CGCOF consideran que este curso "se trata de una experiencia formativa más flexible, práctica e innovadora, orientada no solo a completar el curso, sino a consolidar realmente el aprendizaje y facilitar su aplicación en la práctica profesional". Todo su contenido, para el que se solicitará la acreditación correspondiente a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Madrid, estará disponible en la plataforma de formación 'online' del Consejo.