El CGCF pone en marcha en Zamora un programa para prevenir y actuar ante desapariciones desde las farmacias - CGCF

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF) y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) han puesto en marcha este miércoles en la provincia de Zamora un programa piloto para prevenir y actuar desde las farmacias ante las desapariciones, que en 2024 se incrementaron un 6 por ciento hasta llegar a las 16.147 personas desaparecidas, según datos del Sistema Informático de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH).

Aunque su implantación inicial tenga lugar en Zamora, donde se impartió el 4 de diciembre una formación a los farmacéuticos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la provincia que intervienen en estas actuaciones, también se establecerá durante el mes de enero en Murcia, con vistas a extenderse a toda España a lo largo del año.

"Con este protocolo se pretende aprovechar el potencial y la profesionalidad de la farmacia para prevenir la desaparición de personas vulnerables; actuar como red para colaborar en la localización de desaparecidos, y fomentar la concienciación social, impulsando que la denuncia sea inmediata para optimizar los tiempos de respuesta", ha destacado Rita de la Plaza, tesorera y responsable de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica del Consejo General.

El 'Protocolo general de cooperación de la Farmacia Comunitaria y CNDES en materia de prevención y localización de personas desaparecidas' incluye los factores de riesgo a tener en cuenta desde la farmacia para colaborar en la prevención de la desaparición de personas, como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, desorientación, exclusión social o entornos familiares conflictivos.

Asimismo, recoge la actuación a desarrollar para incluir a las farmacias como colaboradoras en la desaparición confirmada de personas.

Dicho procedimiento "salvará muchas vidas", tal y como ha expresado el jefe de servicio del CNDES, adscrito a la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Marcial Bravo.

"Este nuevo instrumento jurídico, cuyo germen precisamente se gestó en Zamora durante una de las jornadas de personas desaparecidas que organiza la Guardia Civil, va a suponer un nuevo procedimiento que salvará muchas vidas, especialmente avanzaremos en la atención especial de uno de los colectivos más vulnerables y que preocupan a nuestra sociedad: nuestros mayores", ha agregado.

Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, María Teresa Ares Juan, ha señalado que el protocolo contribuirá a que la colaboración, el apoyo mutuo y las actuaciones a realizar sean "aún más eficaces y coordinadas".