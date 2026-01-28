Cesida recuerda que el servicio 'enVIHos' ofrece autotest de VIH gratuitos y confidenciales a domicilio

Cartel de la campaña del servicio 'enVIHos'. - CESIDA

Cesida ha lanzado una campaña divulgativa para dar a conocer el servicio 'enVIHos', que proporciona un pack de autodiagnóstico gratuito y confidencial para detectar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a domicilio, con resultados en 20 minutos.

"¿Te has hecho alguna vez la prueba del VIH? Pues ahora sabes que la puedes pedir por internet, completamente gratuito", destacan en el vídeo promocional los 'influencers' y creadores de contenido Hugáceo Crujiente, Lord Ébano y Abi Power.

A lo largo de este año, se publicarán una docena de vídeos breves para resolver las dudas más comunes sobre la prueba del VIH, con tests disponibles de sangre y de saliva. En estas piezas, se abordarán, con personas que se realizan por primera vez el test, cuestiones como el tiempo de espera desde la práctica de riesgo, los tipos de prueba o el nivel de conocimientos necesarios para su uso.

La campaña irá más allá de las redes sociales y tendrá presencia en otros espacios y soportes, con acciones en medios de comunicación y materiales gráficos que se distribuirán a través de las entidades de Cesida. De forma complementaria, 'enVIHos' contará con campañas de reparto de materiales promocionales en eventos y citas clave de carácter comunitario.

A través de esta estrategia, Cesida busca ayudar a desmontar prejuicios sobre la prueba del VIH y llegar a nuevos públicos que no conocen el servicio. El miedo, la vergüenza, la ocultación y el estigma son otros de los motivos por los que la gente no accede a una detección precoz de la infección, por lo que es clave fomentar programas que derriben las barreras de acceso a la prueba rápida del VIH.

En 2025, el 43 por ciento de las personas usuarias de 'enVIHos' nunca se había realizado una prueba del VIH y un 19 por ciento indicó que no sabía dónde acudir para obtenerla.

Además de esta campaña, la página web 'envihos.com' ofrece información detallada sobre cada tipo de prueba y recursos sobre salud sexual y prevención. Cada prueba también incluye instrucciones detalladas y acceso a la Línea Positiva (900 102 833), un servicio telefónico anónimo que acompaña durante todo el proceso de autodiagnóstico.

El programa 'enVIHos' se presta a través del convenio firmado con la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de actividades en el marco de la prevención y control del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).