Cerca de 300 empleados de AbbVie España participan en una jornada de voluntariado junto a Fundación Betesda

Jornada de voluntariado con cerca de 300 empleados de AbbVie. - ABBVIE

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

AbbVie ha celebrado una nueva edición de 'Week Of Possibilities', su programa global de voluntariado corporativo, con una jornada de colaboración junto a Fundación Betesda (entidad dedicada a promover la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad intelectual), en la que cerca de 300 empleados de la compañía farmacéutica han participado en distintas acciones de reacondicionamiento y mejora de espacios en los dos centros de la fundación ubicados en el barrio madrileño de Hortaleza.

Las actividades se han centrado en adaptar y renovar zonas interiores y exteriores para hacerlas más funcionales, accesibles y acogedoras para las personas que viven y desarrollan allí su día a día.

Entre las acciones realizadas han destacado la adecuación de habitaciones y zonas comunes, mejoras en espacios exteriores y áreas verdes, pintura de murales y elementos decorativos, así como la creación de entornos más accesibles y seguros. Además, algunos voluntarios han participado en talleres inclusivos orientados a la elaboración de materiales didácticos y al aprendizaje de herramientas de comunicación.

El vicepresidente y director general de AbbVie España, Felipe Pastrana, ha recalcado que desde la compañía creen que generar un impacto positivo en la sociedad empieza por "implicarse de forma activa" en las comunidades donde viven y trabajan.

"'Week Of Possibilities' refleja el compromiso y la solidaridad de nuestros equipos, y nos brinda la oportunidad de colaborar con entidades como Fundación Betesda, cuya labor contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas", ha añadido.

AbbVie inició el programa de voluntariado 'Week of Possibilities' en 2014, una iniciativa que ya se ha convertido en una "tradición mundial" para la compañía y que se centra en colaborar en proyectos puestos en marcha en las zonas donde los empleados de AbbVie viven y trabajan alrededor del mundo.

Desde la puesta en marcha de esta semana mundial del voluntariado, los empleados de AbbVie de todo el mundo "han dedicado muchas horas a este programa bajo el propósito de colaborar y ayudar a las comunidades locales". Se estima que en cada nueva edición de 'Week of Possibilities' se cuenta con la participación de unos 14.000 voluntarios de más de 50 países.

La jornada de voluntariado ha coincidido, además, con un motivo de orgullo para la compañía, ya que AbbVie ha sido reconocida como el 'Mejor Lugar para Trabajar' en el ranking 'Great Place to Work 2026', por tercer año consecutivo, un hito que "refleja la importancia de crear un entorno de confianza en el que las personas se sientan valoradas, motivadas y orgullosas del lugar donde trabajan".