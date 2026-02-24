La Central De Compras Vithas Plazasalud+ Cumple 25 Años Con Una Cartera De Casi 100.000 Productos Sanitarios - VITHAS PLAZASALUD+
MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
PlazaSalud+, la central de compras sanitarias del grupo Vithas, cumple sus primeros 25 años de vida consolidando una posición en la sanidad privada con una cartera de casi 100.000 productos sanitarios, lo que supone multiplicar por 84 su oferta respecto a cuando se constituyó en 2001.
Esta evolución también se ha traducido en un incremento del volumen de compras negociado. Sólo en 2025, ha superado los 250 millones de euros. Así, el número de proveedores homologados se ha multiplicado por más de cinco incrementándose más del 420% hasta superar los 250, frente a los 49 proveedores iniciales. casi 100.000,
Cuando se fundó, prestaba servicio tan solo a 24 hospitales, centros sociosanitarios y dentales; ahora su cartera de clientes se ha multiplicado por más de seis hasta superar los 150, lo que representa un incremento de más del 500% en el periodo.
"PlazaSalud+ ha demostrado ser un proyecto de éxito, reinventándose a lo largo de los años, contando con los mejores profesionales del sector y situándose como una plataforma transversal de colaboración para sus asociados", ha destacado José María Ramón de Fata, director corporativo de Infraestructuras y Equipamiento de Vithas, quien destaca entre las ventajas a sus asociados el ahorro de costes por economías de escala, mayor poder de negociación conjunto, estandarización de productos y procesos para asegurar calidad y consistencia.
La cartera de servicios de PlazaSalud+ abarca el flujo completo del proceso de compra e incluye productos tan diversos como farmacia, productos sanitarios, equipamiento médico, tecnología de diagnóstico por imagen (radiología convencional, mamografía, ecografía, angiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, Pet-Tac, etc.), laboratorio y fecundación in vitro, dental y servicios general e indirectos entre los que se incluye logística, restauración, lavandería, limpieza, uniformidad, material de oficina, imprenta corporativa y marketing, rotulación, vigilancia y seguridad, jardinería, hardware y software informático, consultoría y marketing.