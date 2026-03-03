Células CAR-T 'hipersensibles': así han logrado borrar tumores de riñón, ovario y páncreas en ratones

Archivo - Las células T trabajan para combatir el cáncer, la inmunoterapia, la terapia con células T car. - ISTOCK/ DESIGN CELLS - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hasta ahora, si bien las células CAR-T han sido eficaces contra ciertos cánceres de la sangre, no lo han sido para los tumores sólidos, sin embargo, una nueva forma de células CAR-T altamente sensibles busca superar una de las mayores barreras en las inmunoterapias contra tumores sólidos: la falta de una diana de superficie única y ampliamente compartida, tal y como adelantan expertos de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) en un artículo en 'Science'.

CD70, LA DIANA ‘OCULTA’ QUE MARCA TUMORES EN HASTA 20 TIPOS DE CÁNCER

Mediante la ingeniería de un receptor ultrasensible capaz de detectar incluso las cantidades más pequeñas de la proteína CD70, los investigadores informan que lograron erradicar tumores de riñón, ovario y páncreas en modelos preclínicos.

Los hallazgos ofrecen una posible estrategia para tratar una amplia gama de tumores sólidos. Los receptores de antígenos quiméricos (CAR) son dispositivos moleculares de localización que potencian las funciones de las células inmunitarias para reconocer y atacar dianas específicas de la enfermedad.

Las células CAR-T dirigidas a CD19 han transformado el tratamiento de ciertos cánceres de la sangre y han demostrado ser eficaces en la producción de remisiones duraderas en pacientes que han mostrado resistencia a otras terapias.

Sin embargo, a diferencia de muchos cánceres de la sangre, los tumores sólidos carecen de una diana de superficie única y ampliamente compartida que esté presente de forma constante en las células cancerosas y prácticamente ausente en los tejidos sanos.

Estudios previos han sugerido que el CD70 podría ser un objetivo prometedor para futuras inmunoterapias con CAR T, ya que se produce de forma anormalmente excesiva en varios tumores sólidos. Sin embargo, la expresión del CD70 en estos tumores es desigual: algunas células cancerosas lo presentan en abundancia, mientras que otras lo expresan en poca cantidad o en ninguna.

Para comprender mejor las limitaciones de la terapia CAR en estos tumores, los investigadores desarrollaron modelos de laboratorio de xenoinjerto derivados de pacientes que recrean la expresión patchwork de CD70 observada en pacientes con cáncer de riñón. De esta forma, encontraron que la expresión de CD70 existe en un espectro en todas las células tumorales; incluso aquellas marcadas como CD70-negativas expresaron niveles muy bajos de CD70, aunque no a un nivel lo suficientemente alto como para ser detectadas y destruidas por las células CAR-T convencionales.

UN NUEVO RECEPTOR HIT QUE BORRA TUMORES MIXTOS EN MODELOS PRECLÍNICOS

Basándose en este hallazgo, los autores diseñaron un receptor de antígeno quimérico mucho más sensible y altamente selectivo llamado receptor de células T independientes de HLA (HIT) y muestran en modelos de ratón y células que puede detectar y eliminar células tumorales con muy baja expresión de CD70.

Según los hallazgos, estas células CD70-HIT erradicaron por completo y de forma duradera los tumores con niveles mixtos de expresión de CD70 en modelos de cánceres renales, de ovario y de páncreas. "Veinte o más tipos de tumores sólidos expresan CD70 de forma heterogénea", escriben los autores .

"Nuestros hallazgos posicionan al CD70 como un objetivo pan-cáncer y brindan un modelo para descubrir objetivos ocultos adicionales que puedan ser abordados con enfoques inmunoterapéuticos sensibles ante la aparente heterogeneidad de los antígenos tumorales", finalizan.