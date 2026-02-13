CECU pide a la UE proteger el acceso a medicamentos asequibles frente a las presiones comerciales de EEUU

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos. - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) urge a la UE a proteger el acceso a medicamentos asequibles tras la advertencia lanzada por El Diálogo Transatlántico de Consumidores (TACD, por sus siglas en inglés), que alerta de las "graves consecuencias" del enfoque adoptado bajo la denominada política de fijación de precios de medicamentos de la 'nación más favorecida', una estrategia que busca reducir los precios de los fármacos en Estados Unidos incrementándolos en otros países.

Según CECU, la administración estadounidense, en su reciente anuncio sobre el acuerdo con el Reino Unido para aumentar el gasto en medicamentos con receta, declaró que está "revisando las prácticas de fijación de precios farmacéuticos de muchos otros socios comerciales de EEUU y espera que estos sigan el ejemplo mediante negociaciones constructivas".

Sin embargo, tal y como ha señalado TACD y respalda CECU, aumentar los precios en el extranjero no hará nada para reducir los precios para los pacientes en Estados Unidos. "Resulta contradictorio pedir a otros países que incrementen sus precios mientras, al mismo tiempo, se planea utilizar la fijación de precios de referencia internacional", señala el organismo.

Además, consideran que esta política no aborda el marco global "profundamente defectuoso" para apoyar la investigación y el desarrollo médicos, que se centra casi exclusivamente en medidas que incrementan los precios de los medicamentos, ya sea ampliando los derechos de propiedad intelectual o reduciendo la eficacia de las negociaciones o regulaciones de precios.

"En lugar de reducir los precios para los pacientes, esta política de fijación de precios de medicamentos aumentará aún más las ganancias de una de las industrias más rentables y socavará las políticas que ayudan a mantener los precios bajo control", añade el TACD.

En este contexto, indica que las grandes empresas de medicamentos con receta han estado aumentando los precios a ambos lados del Atlántico durante años, "agravando la carga económica para pacientes y sistemas de salud pública". "Con los presupuestos nacionales de salud ya sometidos a presión por los elevados costes de los nuevos medicamentos, la presión corporativa para modificar las regulaciones de precios en Europa solo agravará esta carga económica", denuncia.

Al mismo tiempo, subraya que las empresas farmacéuticas innovadoras, "protegidas de la competencia por monopolios", pueden fijar precios tan excesivos en Estados Unidos en gran parte porque su gobierno deja los precios de los medicamentos mayormente sin regulación.

El TACD asegura, que alentada por este acuerdo, la industria farmacéutica ya está aumentando la presión sobre Europa para elevar el gasto en medicamentos, incluso mediante amenazas perjudiciales de retener o retrasar el lanzamiento de fármacos en Europa si los legisladores se niegan a aumentar los precios.

Por todo ello, CECU se suma a las demandas del TACD, instando a la Unión Europea a priorizar la asequibilidad de los medicamentos y rechazar los intentos de erosionar los estándares de fijación de precios. "Ningún país debería ceder su regulación sanitaria, su acceso o su soberanía en respuesta a medidas comerciales coercitivas y presiones corporativas", apuntan desde CECU.

Además, asegura que para garantizar un uso eficaz de los recursos y prevenir la especulación abusiva con los precios de los medicamentos urge que los responsables políticos exploren modelos alternativos para incentivar la investigación y el desarrollo médicos que desvinculen las recompensas por innovación de los precios elevados, incluyendo recompensas por entrada al mercado y premios a la innovación, junto con esquemas más transparentes y colaborativos de fijación de precios y adquisición de medicamentos.