Casi un tercio de la población europea mayor de 40 años padece de hígado graso

Archivo - Hígado graso. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) afecta ya a casi un 30 por ciento de la población europea mayor de 40 años, consolidándose como una de las "principales amenazas emergentes" para la salud pública en Europa, según los resultados del proyecto europeo LiverScreen, presentados en el Congreso Europeo de Hepatología y liderado por el Hospital Clínic de Barcelona.

El estudio, publicado por un consorcio internacional de hepatólogos, -entre ellos una decena de expertos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH)-, ha evaluado a más de 30.000 personas mediante técnicas no invasivas de diagnóstico hepático, incluyendo el 'parámetro de atenuación controlada' (CAP, por sus siglas en inglés), una técnica no invasiva utilizada para medir la cantidad de grasa acumulada en el hígado en población general. Esta técnica se realiza con el mismo dispositivo que la elastografía transitoria (FibroScan), que usa ondas de ultrasonido.

Entre los más de 8.400 participantes diagnosticados con MASLD, la presencia de factores de riesgo cardiometabólico fue muy elevada; en sobrepeso u obesidad: un 96 por ciento, en hipertensión arterial, un 82 por ciento, en prediabetes o diabetes, un 53 por ciento, en hipertrigliceridemia, otro 53 por ciento y en colesterol HDL bajo, de un 42 por ciento.

De esta forma, el estudio ha confirmado que cuantos más factores de riesgo acumula una persona, mayor es la severidad de la esteatosis y la fibrosis hepática. Los datos muestran, a su vez, que la diabetes tipo 2 es el único factor de riesgo que más aumenta el riesgo de enfermedad hepática crónica (CLD), multiplicando por 2,6 la probabilidad de presentar daño hepático significativo.

Entre los participantes con MASLD remitidos a hepatología, el 39 por ciento tenía enfermedad hepática crónica confirmada, y en el 71 por ciento de ellos, el diagnóstico se verificó mediante biopsia.

CADA VEZ MÁS FRECUENTE EN NIÑOS Y JÓVENES

Según ha recordado la AEEH, la prevalencia de la esteatosis hepática metabólica (conocida como hígado graso) aumenta con la edad, aunque también está creciendo cada vez más en niños y adolescentes en relación con el aumento de la obesidad infantil favorecida por el sedentarismo y una alimentación poco saludable.

Según los investigadores, estos resultados subrayan la necesidad de implementar estrategias de cribado poblacional, especialmente en personas con factores de riesgo metabólico como la obesidad o el sobrepeso, el colesterol alto o la diabetes tipo 2, entre otras.

En este sentido, el proyecto LiverScreen ha demostrado que el uso de herramientas no invasivas, como la elastografía hepática, permite identificar precozmente a personas en riesgo, facilitando "intervenciones preventivas y reduciendo la carga futura de enfermedad hepática avanzada".

En este contexto, los hepatólogos han incidido, junto a la anticipación y las nuevas posibilidades terapéuticas para hígado graso que se aprobarán en los próximos meses (Resmetiron y Semaglutide), en la prevención como el "tercer pilar fundamental" en una estrategia de país frente al hígado graso.

El presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, Rafael Bañares, ha afirmado que es necesario cambiar los hábitos de consumo y los estilos de vida que están detrás de la obesidad y la diabetes, y ese es un "reto transversal que implica no sólo a la Sanidad Pública, sino también a todas las instituciones, especialmente las educativas, así como a las familias y a los medios de comunicación".