Cantabria contará con el primer colegio profesional de técnicos de farmacia y parafarmacia de España - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria contará con el primer colegio profesional de técnicos de farmacia y parafarmacia de España una vez que se apruebe el proyecto de ley que ha impulsado el Gobierno autonómico a solicitud de los profesionales que trabajan en la comunidad.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha valorado que este nuevo proyecto refuerza el reconocimiento institucional de estos profesionales y avanza en la ordenación de su actividad en el ámbito autonómico.

El nuevo colegio se configurará como una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y ámbito de actuación en toda Cantabria, cuya finalidad es ordenar el ejercicio de la profesión, velar por el cumplimiento de los principios deontológicos y contribuir a la mejora continua del servicio prestado.

Asimismo, establece los requisitos de acceso, el marco jurídico de funcionamiento y las relaciones con la Administración autonómica.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de la creación de la entidad para garantizar "la seguridad del paciente, la excelencia técnica y el cumplimiento ético en el sistema de salud".

La también titular de Simplificación Administrativa ha opinado que este primer colegio profesional de técnicos de farmacia y parafarmacia en España servirá de reconocimiento social a la importante labor que realizan los técnicos de farmacia.

"Son profesionales imprescindibles en el sistema de salud actual por su conocimiento especializado en la dispensación de medicamentos, el asesoramiento a los usuarios y la gestión de servicios farmacéuticos", ha subrayado.