El cannabis medicinal muestra resultados prometedores frente a la agitación en la demencia

Archivo - Cáñamo de semilla en una cuchara de madera en la mesa, aceite en un frasco de vidrio, aceite de cannabis CBD. Hierbas alternativas para la medicina. - TINNAKORN JORRUANG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agitación afecta a muchas personas con demencia en fase avanzada, provocando síntomas como inquietud, agresividad y angustia emocional que pueden tener un profundo impacto en los pacientes y sus cuidadores. Las opciones de tratamiento actuales son limitadas y a menudo conllevan efectos secundarios importantes, lo que subraya la necesidad de terapias más seguras y eficaces.

Medicamentos como la morfina, el 'Valium' y el 'Haldol' han demostrado una eficacia limitada en el tratamiento de la agitación relacionada con la demencia y, además, pueden causar efectos secundarios indeseables.

BUENOS RESULTADOS FRENTE A PLACEBO

En un ensayo clínico pionero, investigadores del Centro Médico de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) han descubierto que las personas con agitación y demencia en la tercera edad que tomaron una fórmula médica especial de dos ingredientes activos que se encuentran en la marihuana (THC y CBD) presentaron significativamente menos agitación en comparación con las personas que recibieron un placebo.

Los principales hallazgos del estudio se presentan en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer en Londres (Reino Unido) por Brigid Reynolds, de la Universidad de Georgetown .

El estudio incluyó a 120 participantes con enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia que cumplían los requisitos para recibir cuidados paliativos y presentaban agitación.

Diez centros médicos de todo el país realizaron las visitas del estudio, llamado LiBBY, en los domicilios o lugares de residencia de los participantes. Cerca del 90% de los participantes que recibieron el tratamiento mostraron una mejoría general después de 12 semanas.

Los resultados mostraron un nivel de respuesta nunca antes visto en ensayos clínicos relacionados con la demencia. Rara vez se observa que cerca del 90% de los pacientes en un ensayo respondan positivamente a un nuevo medicamento.

El estudio se diseñó para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de una combinación de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD) purificados, administrados por vía oral en una suspensión de aceite digerible de acción rápida.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente para recibir la combinación activa o placebo. Para garantizar la imparcialidad de los resultados, ni los participantes, ni sus cuidadores, ni los médicos sabían quién recibió el tratamiento activo. La edad media de los participantes fue de 80 años.

Utilizando el Inventario de Agitación de Cohen-Mansfield, una encuesta de evaluación de la agitación de 29 factores, los investigadores compararon a los participantes que recibieron la mezcla de THC/CBD con aquellos que recibieron un placebo a las 2 semanas, el resultado principal debido a la rápida acción del fármaco, y luego a las 12 semanas.

EL TRATAMIENTO NO EQUIVALE A LOS PRODUCTOS COMERCIALES DE CANNABIS

Cada factor relacionado con la agitación fue calificado en una escala de 7 puntos, desde "nunca" hasta "varias veces por hora", por los cuidadores, quienes también eran responsables de administrar los medicamentos.

Después de 2 semanas, se observó una reducción de 6,27 puntos en las puntuaciones medias de agitación en el grupo de THC/CBD en comparación con el grupo placebo; a las 12 semanas, se registró una reducción significativa y sostenida de la agitación.

Una medida secundaria clave fue la evaluación de la Impresión Clínica Global de Cambio de Comportamiento. Este análisis mostró que el grupo de THC/CBD presentó mucha menos agitación a las 2 semanas (83,9% frente a 30,5%) y a las 12 semanas (87,2% frente a 23,6%) en comparación con el grupo placebo. Las tasas de eventos adversos, como infecciones y trastornos gastrointestinales, fueron comparables entre los grupos (46,7% frente a 42,4%) y correspondían a eventos esperados en esta población de pacientes.

Si bien los investigadores afirman que los resultados de este ensayo son alentadores, advierten que el tratamiento evaluado en el mismo difiere significativamente de los productos de THC y CBD disponibles comercialmente.