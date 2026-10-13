Cannabis medicinal para el insomnio: qué dice la ciencia sobre su eficacia

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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El insomnio es un trastorno común del sueño que dificulta conciliar el sueño, mantenerlo o despertarse sin sentirse descansado. Puede afectar gravemente la calidad de vida de una persona y hacerla mucho más vulnerable a desarrollar ansiedad o depresión con el tiempo. Las opciones de tratamiento existentes incluyen la terapia cognitivo-conductual y medicamentos, como antidepresivos y antipsicóticos, pero su eficacia varía.

En los últimos años, ha crecido el interés por el cannabis medicinal como tratamiento alternativo para el insomnio, debido a sus supuestos beneficios para mejorar el sueño. En entornos clínicos, esto generalmente implica proporciones controladas y probadas de THC y CBD en forma de comprimidos, aerosoles o aceites. Sin embargo, el uso de cannabis medicinal para el insomnio sigue siendo controvertido y la evidencia es limitada.

Investigadores del Centro Asociado Cochrane de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Manitoba (Canadá) señalan que la evidencia existente es demasiado incierta para determinar si el cannabis medicinal mejora el sueño o el funcionamiento diurno en personas con insomnio.

NUEVE ESTUDIOS CON 537 ADULTOS NO DESPEJAN LAS DUDAS

La revisión de 'Cochrane' incluyó 9 estudios con 537 adultos de entre 18 y 76 años que recibieron tratamiento para el insomnio. La mayoría de los estudios se centraron en personas con insomnio primario, en lugar de insomnio asociado a otras afecciones. Ocho de los nueve ensayos compararon el cannabis medicinal regulado con un placebo; uno lo comparó con el antidepresivo amitriptilina.

El cannabis medicinal mostró poca o ninguna mejora clínicamente significativa en la calidad y satisfacción del sueño, el tiempo total de sueño o el funcionamiento diurno en comparación con el placebo.

Los participantes que tomaron cannabis medicinal tuvieron una probabilidad sustancialmente mayor de experimentar efectos adversos leves, como sequedad de boca y mareos, que aquellos que recibieron placebo; pero esto se basó en un pequeño conjunto de estudios.

El cannabis medicinal mejoró en cierta medida la calidad de vida, pero la certeza es muy baja, y los resultados combinados fueron compatibles con cualquier variación, desde un ligero empeoramiento hasta una gran mejoría.

"El mensaje principal es que la investigación disponible actualmente no es suficiente para determinar con certeza si el cannabis medicinal ayuda a las personas con insomnio", concreta la doctora Lucia Varela, autora principal del estudio de la Universidad de Manitoba, Canadá.

"Esto no significa que el cannabis medicinal sea ineficaz. Significa que, con la evidencia que tenemos, no podemos llegar a conclusiones fiables sobre su eficacia para el insomnio en la población general", advierte.

SEQUEDAD DE BOCA Y MAREOS ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

La calidad general y la certeza de la evidencia se calificaron de muy bajas a bajas, debido en gran parte al riesgo de sesgo en los estudios subyacentes, los resultados inconsistentes entre los ensayos y el tamaño reducido de las muestras.

Los estudios variaron mucho en cuanto al tipo de producto de cannabis utilizado, lo que limitó la comparabilidad, y el estudio más extenso solo hizo un seguimiento de los participantes durante 12 semanas. Esto significa que no podemos afirmar mucho sobre los efectos a largo plazo.

Los datos disponibles tampoco eran muy representativos de grupos de pacientes más amplios. Los datos estaban fuertemente sesgados hacia personas jóvenes y mujeres (72,66% de los participantes). Por lo tanto, los hallazgos podrían no ser tan aplicables a hombres, adultos mayores y personas con comorbilidades.

Los autores concluyen que la evidencia sigue siendo débil e incierta, lo que subraya la necesidad de realizar investigaciones de mayor calidad antes de que se pueda recomendar el cannabis medicinal para el insomnio.

"La evidencia es demasiado débil e incierta para llegar a conclusiones firmes sobre el uso del cannabis medicinal para el insomnio. En lugar de interpretar los hallazgos como un respaldo o un rechazo al cannabis medicinal, los médicos y los pacientes deberían reconocer la incertidumbre y considerar las circunstancias individuales mientras se genera mejor evidencia", concluye el doctor Luis Garegnani, autor principal del estudio y miembro de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.