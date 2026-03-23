La campaña 'Escuelas de Salud para la Mujer' del CGCOF organiza sesiones de educación sanitaria en 150 farmacias

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado de que, a través de su campaña 'Escuelas de Salud para la Mujer', desarrollada en colaboración con la compañía farmacéutica Organon, se van a impartir sesiones de educación sanitaria sobre problemas de salud de la mujer en 150 farmacias en municipios de menos de 30.0000 habitantes de 15 autonomías.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar el conocimiento práctico sobre el abordaje de los problemas de salud más frecuentes en la mujer desde una perspectiva de género y sexo. La salud pública se construye "en la prevención, en la detección precoz, en la educación de la población, en la identificación de riesgos y en la capacidad de orientar a tiempo", ha explicado el presidente de esta corporación, Jesús Aguilar.

La campaña contará, asimismo, con dos sesiones formativas que se centrarán en las patologías más relevantes y frecuentes. La primera, en la enfermedad cardiovascular, el dolor crónico y la migraña. La segunda tratara la osteoporosis y la menopausia, aunque también se hablara de la andropausia. Además, se llevarán a cabo dos encuestas, una al principio de las formaciones, y otra, a los dos meses, para saber "el impacto de las formaciones".

Con esta campaña, "reforzamos que la red de farmacias puede y debe ser un actor central en salud pública", ha continuado Aguilar, que ha añadido que ello es así "no solo por lo que hace en el terreno asistencial, sino por su capacidad para prevenir, detectar, educar y actuar sobre factores tan determinantes como el género en salud".

En el acto de presentación de esta iniciativa también han participado el director general de Organon, Juan Vera, y la secretaria general del CGCOF, Raquel Martínez. Esta última ha indicado que "las mujeres no solo viven más que los hombres", a los cuales se supera en número, "sino que, con la edad, aumentan las patologías crónicas, afectando al 70 por ciento de la población femenina".

"En cambio, solo son objeto del 20 por ciento de la investigación", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que, "de los tres millones de personas que sufren osteoporosis, el 79 por ciento son mujeres y, de ellas, el 50 por ciento abandona el tratamiento el primer año". "Si hablamos de salud cardiovascular femenina, cada ocho minutos muere una mujer por alguna enfermedad cardiovascular", ha explicado también.

"Está claro que si no nos representan en equidad, difícilmente vamos a poder tener información clara, clínica y relevante que nos indique realmente cómo enfermamos o cómo nos diagnostican, porque los diagnósticos, a veces, son diferentes", ha continuado.

Así, con esta composición, Martínez ha animado a "centrarse en aquellos problemas que afectan a la salud y a la calidad de vida de las mujeres sobre todo en las últimas etapas de la vida". "En Organon, tenemos como propósito mejorar la salud integral de las mujeres y, en este sentido, nuestra colaboración con el CGCOF es clave por el alcance e impacto real de sus campañas y la implicación directa de los farmacéuticos de calle", ha señalado, al respecto, Vera.

PARTICIPACIÓN DE 38 COLEGIOS PROVINCIALES DE FARMACÉUTICOS

Ahora, gracias a 'Escuelas de Salud para la Mujer', "la información sobre las diferencias de salud entre mujeres y hombres llegará a muchas más personas, lo que permitirá seguramente identificar y actuar antes ante ciertos problemas de salud", ha proseguido Vera en relación con esta acción, en la que también participan 38 Colegios provinciales de Farmacéuticos.

De este modo, los impulsores de la misma buscan incrementar la concienciación social sobre las diferencias en la salud de las mujeres, potenciar la educación sanitaria de la población y proporcionar una atención sociosanitaria integral.

A través de esta divulgación se espera llegar a 5.000 mujeres, estimación basada en la experiencia de las 'Escuelas Rurales de Salud Mental'. Además, los profesionales de la Farmacia evaluarán cómo impacta la educación sanitaria impartida en el conocimiento de las mujeres sobre las patologías y cómo influye en los cambios de comportamiento para un estilo de vida saludable, para lo que realizarán dos encuestas a los asistentes, una antes y otra a los dos meses de la primera sesión.

Por último, desde el CGCOF han manifestado que los farmacéuticos participantes recibirán una remuneración para reconocer el impacto que puede tener en la salud y el bienestar de las mujeres. De esta manera, se continúa el compromiso con la salud de la mujer y la prestación de una atención sanitaria con perspectiva de género y sexo, lo que se remonta a 2024, cuando puso en marcha, también de la mano de Organon, la campaña sanitaria 'La Farmacia por la salud de la mujer: cuidando de ti, cuidando de todas'.