Bristol Myers Squibb presenta datos que refuerzan la eficacia y seguridad de mavacamten en miocardiopatía

Archivo - Imagen de recurso del Logo de Bristol Myers Squibb. - BRISTOL MYERS SQUIBB - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Bristol Myers Squibb ha presentado datos de cinco años que refuerzan la eficacia y seguridad a largo plazo de mavacamten en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) sintomática.

En concreto, ha dado a conocer la cohorte 'EXPLORER-LTE' del estudio 'MAVA-LTE' (NCT03723655) en una presentación 'late-breaker' en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2026, que ha tenido lugar en Múnich (Alemania).

'EXPLORER-LTE' es la evaluación más amplia y prolongada de pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) sintomática tratados con mavacamten, el inhibidor de miosina cardiaca (IMC) más estudiado y un estándar terapéutico para pacientes con MCHo en clase funcional II-III, según la New York Heart Association (NYHA).

La compañía destaca que estos datos añaden un mayor entendimiento sobre el mantenimiento de los efectos de este tratamiento hasta cinco años mediante un tratamiento continuo y consistente. Presentaciones adicionales en el Congreso ESC procedentes de 'COLLIGO-HCM', un estudio global retrospectivo de datos de práctica clínica real, contribuyen a la evidencia del mundo real que respalda a este inhibidor de la miosina, ayudando a orientar las decisiones terapéuticas para las personas que viven con esta enfermedad.

"Los datos de 'EXPLORER-LTE' a cinco años reflejan los efectos sostenidos y clínicamente significativos de mavacamten en pacientes con MCHo sintomática", ha afirmado la directora médica del Centro para Enfermedades Cardíacas Hereditarias y profesora asociada de Medicina en la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania, Anjali T. Owens.

"Para una enfermedad crónica y progresiva que requiere tratamiento y seguimiento continuados, la evidencia a largo plazo es esencial para ayudar a los clínicos a comprender mejor cómo un tratamiento puede beneficiar a los pacientes a lo largo del tiempo", ha añadido.

'EXPLORER-LTE' es un ensayo de extensión abierto, de un solo brazo y con dosis enmascarada del estudio de fase 3 'EXPLORER-HCM', diseñado para evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo de este fármaco. Un total de 231 pacientes que completaron 'EXPLORER-HCM' se incorporaron al estudio de extensión a largo plazo.

Una proporción significativa de pacientes experimentó una reducción sostenida y clínicamente relevante de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), mejoró al menos una clase funcional NYHA y presentó mejoras notables en las medidas ecocardiográficas y los biomarcadores. No se observaron nuevas señales de seguridad distintas a las ya identificadas en el estudio primario 'EXPLORER-HCM'.

"Para las personas que viven con MCHo sintomática, la evidencia a largo plazo y en vida real aporta mayor confianza en las decisiones terapéuticas y una comprensión más clara de lo que puede suponer un tratamiento sostenido a lo largo del tiempo", ha finalizado el vicepresidente ejecutivo, director médico y responsable de desarrollo de Bristol Myers Squibb, Cristian Massacesi.