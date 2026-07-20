Archivo - Boehringer Ingelheim y CiMUS estudiarán la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica y alcohol - ISTOCK. - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim y el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la coruñesa Universidad de Santiago de Compostela (USC) han firmado un acuerdo de colaboración por el que van a impulsar la investigación preclínica en enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica y alcohol (MetALD, por sus siglas en inglés).

"Colaborar con centros de excelencia como CiMUS nos permite avanzar de manera conjunta hacia soluciones que den respuesta a necesidades médicas no cubiertas y, de este modo, seguir velando por la calidad de vida de las personas", ha indicado la directora de Medicina e I+D de este laboratorio en España, la doctora Marian Meeusen.

Según ha manifestado esta última, existe una apuesta "por un modelo de innovación abierta y colaborativa" que fortalezca el liderazgo científico del ecosistema sanitario en materia de innovación. De esta manera, y en virtud del citado convenio, se van a explorar nuevas vías en el abordaje de esta patología, para lo que se va a profundizar en los beneficios terapéuticos de diferentes estrategias que han mostrado un impacto metabólico prometedor en estudios recientes.

MODELO PRECLÍNICO

Así, este proyecto de investigación emplea un modelo preclínico, con el fin de reproducir de la manera más fiel las condiciones metabólicas y tóxicas que presentan los pacientes con obesidad y consumo regular de alcohol.

"Desde el CiMUS, trabajamos para conectar la investigación básica con respuestas concretas para los pacientes", ha explicado su directora científica, la doctora Mabel Loza, quien liderará este trabajo junto a la también investigadora de este centro, la doctora Marta Varela Rey, y en colaboración con el equipo científico de Boehringer Ingelheim.

A su juicio, llevar a cabo esta tarea "de la forma más eficiente posible es una responsabilidad". "En el desarrollo de fármacos, esa eficiencia pasa necesariamente por la colaboración con la industria", ha destacado, para concluir afirmando que este trabajo conjunto con la citada compañía "refleja la confianza en el CiMUS y en la calidad del trabajo de sus investigadores".