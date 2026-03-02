Boehringer Ingelheim y la AEEH firman un acuerdo para mejorar la salud hepática de la población

Firma del acuerdo entre Boehringer Ingelheim y la Asociación Española para el Estudio del Hígado. - BOEHRINGER INGELHEIM Y AEEH

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Boehringer Ingelheim y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) han anunciado este lunes la firma de un acuerdo de colaboración para trabajar de forma conjunta en mejorar la salud hepática en España, con especial atención a las enfermedades hepáticas metabólicas y a su impacto en la población.

Según han informado ambas entidades, esta alianza permitirá poner en marcha iniciativas que refuercen la detección temprana y el abordaje integral de las enfermedades hepáticas, sobre todo aquellas vinculadas al metabolismo y estilo de vida, como es el caso de la esteatosis hepática metabólica (EHmet), también conocida como hígado graso, de naturaleza silenciosa y muy prevalente.

"Este acuerdo nos permite sumar capacidades con una compañía que comparte nuestra visión sobre la necesidad de priorizar la salud hepática. Queremos avanzar en prevención, cribado y diagnóstico temprano, reforzar la formación de los profesionales y trasladar a la población un mensaje claro: cuidar del hígado es clave para prevenir complicaciones graves asociadas a enfermedades hepáticas", ha destacado el presidente de la AEEH, Rafael Bañares.

Asimismo, el acuerdo busca potenciar la generación de evidencia científica y el conocimiento sobre estas patologías, con acciones de sensibilización y formación dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, gestores sanitarios y población general. Entre otras iniciativas, Boehringer Ingelheim y la AEEH colaborarán en el desarrollo del Plan Nacional de Salud Hepática.

La directora de Medicina de la franquicia cardiovascular, renal y metabólica de Boehringer Ingelheim, Arantxa García, ha puesto en valor la firma de alianzas como esta "para comprender mejor a los pacientes y trabajar conjuntamente en la creación de circuitos asistenciales más eficientes".

"Además, nos permite seguir impulsando la formación y concienciar sobre la relevancia de la salud hepática, contribuyendo a que se incluya como una prioridad en la agenda sanitaria. Juntos podemos lograr un mayor impacto", ha añadido.