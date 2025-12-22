El bloqueo del gen TAK1 podría mejorar el rendimiento de las inmunoterapias contra el cáncer existentes

Archivo - Inmunoterapia, cáncer - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad La Trobe (Australia) han descubierto que el gen TAK1 ayuda a las células cancerosas a sobrevivir al ataque del sistema inmunológico, revelando un mecanismo que puede limitar la eficacia de los tratamientos de inmunoterapia. Los resultados se recogen en 'Cell Reports'.

Las inmunoterapias contra el cáncer pueden funcionar muy bien, pero en algunos casos resultan insuficientes debido a los procesos de supervivencia incorporados a los tumores que los ayudan a resistir los ataques del sistema inmunológico.

En colaboración con el Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton-John (ONJCRI) y WEHI, ambos en Australia, los investigadores descubrieron que el gen TAK1 actúa como un interruptor de seguridad que protege a las células cancerosas de las poderosas señales generadas por las células T CD8 +.

De esta forma, TAK1 se identificó mediante la realización de un gran análisis genético para buscar genes que ayudan a las células cancerosas a sobrevivir a los ataques de las células T CD8+, células asesinas clave de nuestro sistema inmunológico.

La doctora Anne Huber, investigadora postdoctoral en el ONJCRI, afiliado a la Universidad La Trobe como Facultad de Medicina del Cáncer, comenta: "Se sabe que TAK1 promueve la supervivencia de las células cancerosas y bloquea la muerte celular, sin embargo, no sabíamos que las células cancerosas usan esta táctica para evitar ser destruidas por el sistema inmunológico".

Los investigadores comprobaron la importancia del gen TAK1 para la supervivencia de las células cancerosas silenciándolo mediante la tecnología CRISPR/Cas9. En modelos preclínicos con función inmunitaria normal, observaron que los tumores que carecen de TAK1 presentan un crecimiento deficiente, lo que demuestra que el sistema inmunitario puede controlar mejor las células cancerosas.

Así, la doctora Huber detalla: "Cuando se bloqueó TAK1, las señales inmunes generadas por las células T CD8 + activaron las vías de autodestrucción de las células cancerosas. Sin TAK1, las células cancerosas pierden una proteína clave, cFLIP, que normalmente previene la muerte celular, y se vuelven mucho más sensibles al ataque inmunológico".

Desactivar TAK1 hace que sea mucho más fácil para el sistema inmunológico eliminar las células cancerosas, lo que ofrece esperanzas de opciones de tratamiento más potentes en el futuro.

Los investigadores creen que bloquear TAK1 podría hacer que las inmunoterapias actuales sean más efectivas al despojar a los tumores de esta protección. Cabe recordar que TAK1 es como un amortiguador que permite que las células cancerosas sobrevivan a los ataques más fuertes del sistema inmunitario. Al eliminarlo, el tumor colapsa bajo la fuerza del ataque inmunitario.

De cara al futuro, el equipo realizará más investigaciones para bloquear TAK1 utilizando tecnología innovadora de nanopartículas líquidas y probará la eficacia de las inmunoterapias existentes en las células cancerosas.