MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fármaco biosimilar omalizumab ha registrado una elevada tasa de utilización pese a llevar poco más de un año comercializado en Europa, según la nueva actualización de 'Biosimilares en cifras - Internacional', el espacio de BioSim que permite consultar y comparar la evolución del consumo de medicamentos con competencia biosimilar entre 2020 y 2025.

La principal novedad de 'Biosimilares en cifras - Internacional' es la inclusión de Francia, que amplía el análisis a los cuatro principales mercados de la Unión Europea. Su incorporación ha sido posible gracias a la disponibilidad de Visubiosim, una plataforma del sistema sanitario francés que ofrece datos de utilización de medicamentos biosimilares, desglosados por principio activo y centro sanitario, correspondientes a 2024 y 2025. No obstante, BioSim advierte de que esta fuente también presenta algunas limitaciones.

También sobresale la consolidación de los biosimilares de infliximab y adalimumab. Los cuatro mercados con datos disponibles para estos principios activos registran tasas de utilización superiores al 80 por ciento, lo que refleja la amplia implantación de estos medicamentos, que cuentan con una larga trayectoria en el mercado de enfermedades inmunomediadas. Asimismo, se observa un incremento de la utilización de ustekinumab durante su segundo año de comercialización.

En el ámbito oncológico, Alemania e Italia destacan por una mayor utilización de biosimilares de anticuerpos monoclonales, si bien su uso muestra elevados valores en las cinco regiones. La evolución no es positiva en todos los casos. El trastuzumab registra un ligero descenso de utilización en España e Italia, una tendencia que podría estar relacionada con la disponibilidad de alternativas subcutáneas del medicamento original.

FRANCIA REGISTRA LAS TASAS MÁS BAJAS DE UTILIZACIÓN DE BIOSIMILARES

Por su parte, Franica registra, en términos generales, tasas de utilización de biosimilares inferiores a las del resto de países incluidos en la comparativa, aunque destaca claramente en el uso de insulina glargina biosimilar, con una penetración cercana al 60 por ciento. Esta cifra supone una diferencia de aproximadamente 40 puntos porcentuales respecto a los niveles registrados en los demás mercados analizados (apenas por encima del 20%).

"Los datos permiten identificar tendencias y diferencias, pero también invitan a profundizar en las razones que hay detrás de ellas. La utilización de biosimilares está condicionada por múltiples factores: las diferencias de precio entre medicamentos originales y biosimilares, los modelos de compra pública, la dispensación hospitalaria o en oficina de farmacia, los incentivos a la prescripción y la formación e información de profesionales sanitarios y pacientes", ha explicado Encarnación Cruz, directora general de BioSim.

En palabras de la directora de BioSim "disponer de información pública sobre la utilización de biosimilares es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Permite conocer cómo evolucionan estos medicamentos, evaluar el impacto de las políticas de fomento e identificar oportunidades de mejora. No obstante, la elección de la herramienta no es trivial. Frente a informes estáticos, las herramientas basadas en cuadros de mandos dinámicos, como el francés o el portugués, ofrecen mayores posibilidades de consulta".

En España, el reciente informe del Ministerio de Sanidad 'Adopción de medicamentos genéricos, híbridos y biosimilares en el SNS' constituye un primer paso para avanzar en la disponibilidad de información pública sobre la utilización de estos medicamentos.

"Aunque todavía no alcanza el nivel de detalle y periodicidad de algunas de las fuentes disponibles en otros países europeos, supone un avance importante y una buena señal en el camino hacia una mayor transparencia, indica Cruz, quien resalta la necesidad de "seguir avanzando hacia un modelo en el que los datos de utilización de biosimilares sean públicos, accesibles, periódicos y comparables".