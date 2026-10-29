BioSim recuerda que detrás de cada biosimilar hay una "oportunidad" para el paciente y la sostenibilidad sanitaria

Archivo - Encarnación Cruz - BIOSIM - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de BioSim, Encarna Cruz, ha señalado, durante su participación en la séptima edición de la Global Biosimilars Week (GBW), que "detrás de cada biosimilar hay ciencia, desarrollo y conocimiento, pero también una oportunidad para los pacientes y para la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios".

"El verdadero reto es conseguir que todo ese potencial se haga realidad", por eso su objetivo durante este encuentro ha sido mostrar la contribución de los biosimilares a la innovación farmacéutica, tecnológica y terapéutica. Su desarrollo, fabricación y uso clínico pueden favorecer mejoras en las formulaciones y los dispositivos de administración, facilitar la aparición de nuevas opciones terapéuticas y promover cambios en los abordajes clínicos.

La iniciativa internacional promovida por la Asociación Internacional de Genéricos y Biosimilares (IGBA) tiene como objetivo concienciar sobre el papel de los medicamentos biosimilares en el acceso a los tratamientos biológicos. Bajo el lema 'Realizing the Global Value of Biosimilars', la campaña de este año ha puesto el foco en un valor que va más allá del ahorro: su capacidad para favorecer el acceso de los pacientes a las terapias biológicas, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios e impulsar la innovación biotecnológica.

"La Global Biosimilars Week nos invita este año a mirar a los biosimilares desde una perspectiva más amplia y a entender todo el valor que pueden generar. No hablamos únicamente de ahorro, sino de cómo ese ahorro y esa competencia pueden traducirse en un mayor acceso a los tratamientos, en recursos que pueden reinvertirse en salud y en una biotecnología que también es innovación", ha afirmado.