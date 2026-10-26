BioSim propone incorporar en los programas electorales medidas para impulsar los medicamentos biosimilares

Archivo - Joven sosteniendo pastilla depresión - VASIL DIMITROV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) ha propuesto a las formaciones políticas, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, diferentes medidas que consoliden el papel de los biosimilares como herramienta para mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), favorecer el acceso equitativo de los pacientes a los tratamientos biológicos y reforzar la capacidad industrial y biotecnológica de España.

La Asociación estima que estos medicamentos generaron un ahorro directo de aproximadamente 2.400 millones de euros para las administraciones públicas durante 2025. Frente a un gasto estimado de 700 millones de euros del SNS en biosimilares- según datos del Ministerio de Hacienda- el retorno directo alcanza los cuatro euros de ahorro por cada euro invertido. "Este impacto económico se acompaña de beneficios asistenciales", afirman.

En este sentido, recuerdan que la disponibilidad de alternativas biosimilares ha contribuido a ampliar el acceso a tratamientos biológicos y a adelantar su utilización hasta 19 meses desde el diagnóstico inicial, facilitando que más pacientes puedan beneficiarse de estas terapias.

Para BioSim, estos resultados justifican que los biosimilares ocupen un lugar destacado en las políticas farmacéuticas de la próxima legislatura, "no solo como instrumento de eficiencia presupuestaria, sino también como vía para mejorar el acceso a tratamientos, aprovechar mejor los recursos disponibles y potenciar la industria biotecnológica española.

Una de la principales propuestas es impulsar políticas que consideren la compra pública como una herramienta estratégica. "La compra pública de medicamentos debe dejar de centrarse exclusivamente en el precio y reconocer el valor que aportan los tratamientos a lo largo de todo el proceso asistencial", señala la directora general de BioSim, Encarna Cruz.

La Asociación defiende que, más allá de la compra pública, incluya incentivos a su utilización -como los modelos de ganancias compartidas, ampliamente extendidos en Europa y con evidencia suficiente para su implementación- y actividades educativas dirigidas a profesionales sanitarios y pacientes.

"Estas iniciativas son fundamentales para reforzar la confianza en los biosimilares y favorecer su incorporación en nuevas áreas terapéuticas, contribuyendo a consolidar su uso y a maximizar su valor para el sistema sanitario", advierte la patronal, que ofrece su colaboración a las formaciones políticas y a las administraciones públicas para desarrollar estas propuestas durante la próxima legislatura.