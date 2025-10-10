BioSim destaca sus diez años de trabajo para poner a los biosimilares en una situación "privilegiada" respecto a Europa - BIOSIM

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), Joaquín Rodrigo, ha destacado este viernes el trabajo de la organización para poner a estos tratamientos biológicos en una situación "privilegiada" respecto a Europa, con motivo del décimo aniversario de su creación.

"Gracias a estos diez años de trabajo, los biosimilares gozan en España de una situación privilegiada respecto a Europa", ha afirmado Rodrigo durante un evento celebrado en el Museo del Traje de Madrid, en el que ha descrito a Biosim como un proyecto "integrador" que ha servido para dar voz a un sector que en aquel entonces "necesitaba encontrar su propio espacio".

BioSim ha estimado que estos medicamentos han supuesto un ahorro de más de 9.800 millones de euros en estos diez años para el Sistema Nacional de Salud (SNS), contribuyendo así manera a una mayor sostenibilidad del mismo. Los pacientes también se han visto beneficiados, y es que los biosimilares han permitido adelantar la primera terapia biológica 19 meses en personas con enfermedades automediadas.

El encuentro ha contado con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha subrayado que los biosimilares "no son solo sostenibilidad o acceso", sino que también son innovación y modelo productivo del país.

La Asamblea General de BioSim también ha entregado diversos reconocimientos a las entidades que ha considerado "decisivas" para la introducción de los biosimilares en España, como lo han sido la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS; el INGESA y las mutualidades; la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); los consejos generales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería; y a entidades como ACCU, AECOS, AGP, Cancer Patients Europe, ConArtritis, EUPATI, FEDE, FEP, GEPAC, LIRE, Lymphoma Coallition, Mácula Retina y OAFI. Además, ha habido un reconocimiento especial para el propio presidente de BioSim.