Archivo - BioNTech y BMS presentan datos "alentadores" en Fase 2 de pumitamig en cáncer de pulmón no microcítico - ALTAYB/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las compañías biofarmacéutica BioNTech y farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) han presentan datos globales "alentadores" en Fase 2 de pumitamig, un inmunomodulador biespecífico en investigación en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).

En concreto, los resultados, que se han presentado durante la reciente celebración en Madrid del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), son los primeros ofrecidos por el ensayo clínico global 'ROSETTA Lung-107', que ha evaluado el medicamento dirigido a PD-L1 y VEGF-A, en combinación con docetaxel en personas con la enfermedad metastásica que ha progresado durante o después de recibir inmunoterapia más quimioterapia de primera línea.

"A pesar de los importantes avances en el tratamiento de primera línea, los resultados siguen siendo desfavorables para los numerosos pacientes de CPNM cuya enfermedad progresa tras inmunoterapia más quimioterapia, un contexto en el que docetaxel ha sido el tratamiento estándar durante años", ha explicado el investigador del ensayo y profesor de Oncología Médica en el Centro de Cáncer Yonsei de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei de Seúl (Corea del Sur), el doctor Byoung Chul Cho.

Ante ello, ha señalado que los resultados obtenidos "muestran tasas de respuesta y supervivencia libre de progresión (SLP) alentadoras con independencia de la expresión de PD-L1 y de la histología, lo que sugiere que este fármaco en investigación podría contribuir a reactivar la inmunidad antitumoral en pacientes que han progresado a una inmunoterapia previa más quimioterapia". "Estos hallazgos respaldan la investigación continuada de este tratamiento en una población con una elevada necesidad médica no cubierta", ha declarado.

Así, el ensayo ha evidenciado respuestas observadas tanto en CPNM escamoso como no escamoso y con independencia del nivel de expresión de PD-L1, junto con un perfil de seguridad manejable y coherente con los datos globales previos de este fármaco. Para ello, se ha empleado 1.400 miligramos en combinación con docetaxel cada tres semanas en 50 pacientes -a fecha de 10 de julio- con una mediana de seguimiento de 12,2 semanas, de los cuales 33 continuaban en tratamiento.

Con ello, entre los 30 pacientes evaluables para eficacia, la combinación ha expuesto una tasa de respuesta objetiva confirmada del 36,7 por ciento con una tasa de control de la enfermedad (TCE) del 90 por ciento. Además, se han observado respuestas con independencia del nivel de expresión de PD-L1 y de la histología, con TCE superiores al 80 por ciento en todos los subgrupos.

Junto a ello, la investigación ha constatado una mediana de tiempo hasta la respuesta de 1,4 meses y, en la población global tratada, la mediana de SLP ha sido de 6,9 meses, con una tasa a los seis meses del 63,3 por ciento. Por su parte, históricamente, docetaxel ha ofrecido una mediana de SLP de, aproximadamente, 3,6 o 3,9 meses en pacientes de CPNM metastásico no escamoso y escamoso, respectivamente, tras inmunoterapia más quimioterapia previa.

MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS PACIENTES EN TODO EL ESPECTRO DEL CÁNCER DE PULMÓN

"Nuestra ambición es mejorar los resultados de los pacientes en todo el espectro del cáncer de pulmón, abarcando subtipos de enfermedad, estadios y líneas de tratamiento", ha sostenido la cofundadora y directora médica de BioNTech, la profesora Özlem Türeci, quien ha compartido que los resultados son "alentadores" en el contexto de la progresión de la patología tras inmunoterapia más quimioterapia, "en el que las opciones de tratamiento siguen siendo limitadas".

"Junto con nuestros hallazgos en CPNM de primera línea y en cáncer de pulmón microcítico en estadio avanzado, respaldan nuestra estrategia de desarrollar este fármaco en un amplio abanico de contextos del cáncer de pulmón, incluidos aquellos con una necesidad médica especialmente elevada", ha continuado, tras lo que el vicepresidente ejecutivo, director médico y responsable de Desarrollo de BMS, el doctor Cristian Massacesi, ha sostenido que es el tercer estudio en Fase 2 a nivel global que muestra "una actividad consistente de este tratamiento en cáncer de pulmón con independencia de la expresión de PD-L1".

En la misma línea, ha subrayado que el ensayo amplía la evidencia "a un contexto de segunda línea en el que las opciones actuales resultan insuficientes". "Junto con BioNTech, estamos impulsando uno de los programas de desarrollo más amplios de su clase y seguimos generando evidencia clínica de este fármaco en múltiples tipos y líneas de tratamiento del CPNM, con cuatro ensayos globales en Fase 3 en marcha, y esperamos definir el camino a seguir en segunda línea de CPNM", ha explicado.

Todo ello en relación con pumitamig, que ha mostrado un perfil de seguridad manejable, sin nuevos efectos adversos. Así, se notificaron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de cualquier grado en el 52 por ciento de los pacientes y de grado igual o inferior a 3 en el 18 por ciento, que motivaron la interrupción de la terapia en cuatro pacientes.