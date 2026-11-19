MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía BeOne Medicines ha presentado este jueves en el estadio Riyadh Air Metropolitano la campaña global 'One Save Changes Everything', una iniciativa inspirada en el fútbol que busca poner en valor la investigación, la colaboración y el trabajo que hay detrás de los avances en la atención a las personas con cáncer.

Durante el acto, el director general de BeOne Medicines Iberia, José María Pons, ha comparado el trabajo que realizan los futbolistas durante los entrenamientos y la labor que desarrolla la compañía en el ámbito de la investigación. "Un esfuerzo menos visible, pero fundamental para impulsar la innovación y hacer que llegue cuanto antes a los pacientes", ha señalado.

"El modelo de BeOne en investigación y producción tiene un objetivo claro, acortar los plazos y llegar a quienes lo necesiten", ha recalcado Pons, quien también ha defendido la importancia de trabajar de la mano del sistema sanitario.

Asimismo, el directivo ha subrayado la ambición de la compañía de convertirse en un referente en oncología, tanto en investigación como en el desarrollo de fármacos, con el objetivo de que sus avances tengan un impacto positivo en la vida de las personas y en el conjunto del sistema sanitario.

Durante el encuentro también ha participado el ex guardameta Miguel Ángel Moyá, embajador de la iniciativa en España, así como la presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, quien ha resaltado que este tipo de campañas sirven de "altavoz" para que la sociedad conozca todo el trabajo que hay detrás de las terapias oncológicas.

Por su parte, Barragán ha indicado que España todavía presenta importantes retrasos en el acceso a la innovación farmacéutica. En este sentido, ha apuntado que algunos medicamentos, pese a contar ya con la aprobación europea, todavía no están disponibles en España.

En la misma línea se ha mostrado el vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Valentín García, quien ha destacado el papel de España en la investigación clínica, ya que cuenta con un gran número de pacientes reclutados para participar en ensayos.

No obstante, García ha advertido de que todavía existen importantes retos para seguir avanzando en investigación. Entre ellos, ha reclamado una mayor colaboración de las instituciones públicas, que se traduzca en más financiación para desarrollar proyectos científicos.

"También necesitamos apoyar la carrera investigadora, que está muy condicionada por las becas. Muchos investigadores brillantes se ven obligados a emigrar a otros países para poder continuar desarrollando su labor", ha finalizado García.