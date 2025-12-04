El Belén del Palacio Real de Madrid incorpora una botica napolitana que homenajea a la Real Farmacia Española

Imagen del Belén. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Belén del Príncipe del Palacio Real de Madrid ha incorporado este año la reproducción de una botica napolitana, una pieza con la que se homenajea a la Real Farmacia Española y cuyo proceso de restauración ha sido completado por el equipo de Patrimonio Nacional.

Esta iniciativa es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y Patrimonio Nacional, gracias al cual no solo se ha recreado el edificio de la botica y la sala de destilación o laboratorio, sino que se han instalado diversas figuras napolitanas, entre ellas, el farmacéutico real y una farmacéutica.

Según el Consejo General de Farmacéuticos, la colocación de la farmacia en esta composición belenística, con numerosas figuras que representan a diversos personajes de la vida napolitana del siglo XVIII, "transmite la cercanía que los farmacéuticos siempre han tenido con la población a la que se deben, cuidando de su bien más preciado, que es la salud".

Durante la presentación este jueves, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha destacado que "cada detalle de la botica napolitana, que estas Navidades presidirá el Belén del Príncipe, y del laboratorio es un reflejo de la esencia de la profesión farmacéutica tanto en la esfera asistencial como en la científica".

El Belén del Príncipe podrá visitarse desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 18.00 horas y domingos y festivos, de 10.00 a 16.00 horas.

RESTAURACIÓN DE LA REAL BOTICA DEL PALACIO REAL

Además de la presencia de la Real Farmacia en el Belén del Príncipe, también forma parte del convenio suscrito por Patrimonio Nacional y el Consejo General la restauración de la Real Botica del Palacio Real de Madrid, la más antigua de España, que abrirá al público el último trimestre de 2026 tras 12 años cerrada.

Estos trabajos incluyen la restauración del botamen y del mobiliario, así como la recuperación y conservación de la colección bibliográfica y museística de la Real Botica.

La Real Botica del Palacio Real de Madrid tiene su origen en el siglo XVI. Para su construcción, el rey Felipe II tomó como referentes las boticas del Hospital del Rey de Burgos, cuyo botamen parisino encargado por Isabel II en 1867 se conserva en el Monasterio de las Huelgas, y la Botica Jerónima de El Escorial, edificada en 1564 y desaparecida en 1837.

Al margen de esta iniciativa, los esfuerzos de la Organización Farmacéutica Colegial por recopilar y dar a conocer la historia de la Farmacia española se refleja en otras acciones como Patrimonio Histórico de la Farmacia y Farmacéuticos Ilustres, disponibles en la web del Consejo General.