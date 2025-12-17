Bayer y Mácula-Retina crean curso formativo de salud emocional para profesionales de oftalmología

Archivo - Revisión oftalmólogo. - KADMY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Bayer y la Asociación Mácula-Retina han anunciado este miércoles la creación de un curso formativo sobre salud emocional, que estará dirigido a oftalmólogos y que busca abordar el impacto que tiene la reducción progresiva de la visión en el bienestar de los pacientes y sus seres queridos.

Con la formación 'Miramos X ti' se busca cubrir una necesidad no cubierta, y es que más del 90 por ciento de los oftalmólogos y sus equipos reconocen carecer de la capacitación y los recursos necesarios para abordar el aspecto psicoemocional de sus pacientes, según una encuesta realizada en el marco de este proyecto.

"La verdad es que muchos profesionales sanitarios no contamos con formación específica en aspectos emocionales de nuestros pacientes", ha afirmado el especialista en retina de la Clínica Rementeria de Madrid, el doctor Jesús Pareja.

Tras ello, ha señalado que este curso les hace sentirse "más capacitados" para atender y comprender mejor las preocupaciones de los pacientes, lo que permite mejorar la relación entre ambas partes, así como la propia práctica clínica.

"Los pacientes todavía sufrimos enormes carencias en el acompañamiento emocional por parte del sistema sanitario. Con 'Miramos X ti' buscamos paliar esta necesidad no cubierta, dotando a los profesionales de herramientas que les permitan acompañar a los pacientes y sus familiares de forma más cercana y efectiva, más allá de la atención clínica, y mejorar así la calidad de vida de quienes pierden la visión y de sus familias", ha explicado el presidente de la Asociación Mácula-Retina, Pedro Rascón.

Entre sus principales objetivos se encuentra sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia del impacto psicoemocional que provoca la pérdida severa de visión en los pacientes y sus familias, así como reforzar el papel que estos profesionales desempeñan en la gestión de este impacto.

El curso es de carácter gratuito y en línea, y podrán inscribirse todos los profesionales sanitarios vinculados a la oftalmología, como médicos, personal de enfermería, auxiliares, optometristas y otros profesionales sanitarios.

Su programa ofrece guías para identificar y manejar la ansiedad o la depresión, mejorar la interacción con el paciente, ayudarlo a enfrentar su enfermedad y brindar datos útiles sobre la rehabilitación visual, así como sobre ajustes en el ámbito laboral o educativo.

Todo ello ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, oftalmólogos, psicoterapeutas, consultores especializados, comunicadores y pacientes, lo que garantiza que la formación esté alineada con las necesidades reales de quienes viven la pérdida de visión.

Además, se ha tenido en cuenta a las personas con enfermedades raras y más minoritarias, pues muchas aún no tienen un tratamiento clínico disponible para frenar una pérdida de visión inexorable.

"En Bayer llevamos más de diez años comprometidos con los profesionales de la oftalmología y los pacientes. Miramos X ti nos permite ofrecer herramientas que van más allá de la consulta, ayudando a los especialistas a acompañar a sus pacientes también en su dimensión emocional. Nuestro compromiso es ayudar a proporcionar una atención sanitaria holística para quienes conviven con enfermedades como el Edema Macular Diabético y la Degeneración Macular Asociada a la Edad", ha afirmado la Product Team Lead en Bayer, Ingrid Pallàs.