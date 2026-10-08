Archivo - Basic-Fit lanza un asistente de IA que crea entrenamientos personalizados y se adapta a cada usuario - BASIC-FIT - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Basic-Fit ha lanzado en España Fitbuddies, su nuevo asistente de fitness basado en inteligencia artificial e integrado en la app de Basic-Fit, que tiene el objetivo ayudar a sus socios a construir una rutina de entrenamiento, con una orientación personalizada para saber qué hacer en el gimnasio teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades.

Fitbuddies puede crear entrenamientos completos, incluyendo ejercicios, series, repeticiones y periodos de descanso; explicar cómo realizar cada movimiento y utilizar el equipamiento mediante imágenes y videotutoriales; y conectar a los usuarios con contenidos y clases on demand disponibles en Basic-Fit. Además, recuerda interacciones anteriores para ofrecer un acompañamiento progresivamente más personalizado y ayudar al usuario a dar continuidad a su rutina.

"Cuando una persona empieza a entrenar suele tener claro el objetivo que quiere conseguir, pero una de las primeras barreras aparece al trasladarlo a una rutina concreta: saber qué ejercicios hacer, cómo utilizar el equipamiento o cómo organizar el entrenamiento. Contar con una orientación adaptada a cada propósito puede ayudar a ganar confianza y facilitar la incorporación del ejercicio al día a día", explica Romain Bisiach, Marketing Manager Spain de Basic-Fit.

No todas las personas entrenan de la misma manera ni responden igual ante un determinado estilo de acompañamiento. Por ello, en lugar de desarrollar un único asistente digital, Basic-Fit ha creado cinco Fitbuddies con diferentes personalidades y estilos de entrenamiento, de modo que cada usuario pueda elegir el que mejor se adapte a sus preferencias y necesidades en cada momento, y cambiar de compañero cuando lo desee.

Por un lado esta el 'Energy' que es dinámico y orientado a resultados, busca aportar ese impulso adicional para ponerse en marcha y mantener el ritmo; 'Power', pensado para quienes buscan un mayor nivel de exigencia, pone el foco en los entrenamientos, los retos y la progresión; 'Vibe', positivo y divertido, sitúa el disfrute del ejercicio en el centro de la experiencia; 'Calm', empático y tranquilizador, propone una aproximación más relajada al entrenamiento; y 'Strive', diseñado con un enfoque inclusivo, está orientado al apoyo de planes de entrenamiento adaptados.

Además, los usuarios no quedan vinculados a un único perfil, sino que pueden alternar entre los diferentes Fitbuddies dependiendo de su estado de ánimo, sus objetivos o el tipo de acompañamiento que necesiten. Dichos registros y sus diferentes estilos forman parte central de la experiencia planteada por Basic-Fit.

La inteligencia artificial permite que Fitbuddies adapte su orientación a los objetivos, preferencias y otra información relevante proporcionada por cada usuario, en lugar de ofrecer una misma respuesta o entrenamiento para todos. La solución puede, además, recordar interacciones anteriores, haciendo posible que la experiencia evolucione a medida que el usuario continúa utilizándola.

Para Basic-Fit, sin embargo, la IA no constituye un objetivo en sí misma, sino una tecnología que permite hacer más accesible la orientación fitness personalizada a un mayor número de personas. A diferencia de una herramienta de inteligencia artificial de propósito general, Fitbuddies está específicamente diseñada en torno a la experiencia de entrenamiento de Basic-Fit y utiliza su propia base de conocimiento y contenidos, incluidos entrenamientos desarrollados por entrenadores certificados.

De esta manera, la tecnología se integra como una pieza más dentro del ecosistema de Basic-Fit, complementando los clubes, el equipamiento, los contenidos y la interacción humana para ofrecer orientación a los socios cuando la necesiten. Fitbuddies no busca sustituir el valor diferencial de un entrenador personal, sino complementar las formas de apoyo existentes y facilitar el acceso a una orientación personalizada.