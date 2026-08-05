Basic-Fit abre sus gimnasios a los jóvenes este verano con un pase gratuito de dos semanas - BASIC-FIT

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Basic-Fit ha abierto sus gimnasios a los jóvenes este verano con un pase gratuito de dos semanas para adolescentes de entre 14 y 17 años, una iniciativa que busca fomentar la actividad física, la socialización y la adopción de hábitos saludables durante las vacaciones.

El Pase de Verano Junior se pñuede pedir hasta el 9 de agosto y permitirá a los jóvenes acceder sin coste a clubes Basic-Fit desde la activación del formulario de registro. La iniciativa estará disponible en centros con personal, en horario de 9.00 a 15.00 horas, y requerirá autorización previa de padre, madre o tutor legal.

La compañía ha puesto en marcha esta campaña ante el aumento del tiempo libre durante las vacaciones escolares y el incremento del consumo de pantallas entre los jóvenes, con el objetivo de acercar el ejercicio físico a este colectivo "desde una experiencia positiva, responsable y adaptada a su edad".

"Con el Pase de Verano Junior queremos facilitar que los jóvenes descubran el gimnasio como un espacio positivo, donde moverse, socializar y empezar a construir hábitos saludables. El verano es un buen momento para probar nuevas rutinas, pero es importante hacerlo de forma progresiva y responsable", señala Romain Bisiach, Marketing Manager Spain de Basic-Fit.

Para activar el pase, los jóvenes deberán registrarse mediante un formulario online. En el caso de los participantes de 14 y 15 años, el primer acceso al club deberá realizarse acompañado por su padre, madre o tutor legal, que tendrá que presentar la documentación correspondiente y firmar la autorización. Los usuarios de 16 y 17 años podrán acceder de forma autónoma mostrando únicamente su DNI.

Una vez completado el proceso de validación, los participantes podrán utilizar la aplicación de Basic-Fit, donde tendrán acceso a rutinas recomendadas. La compañía aconseja a quienes se inician en el gimnasio comenzar con ejercicios sencillos y máquinas guiadas, priorizando la técnica, el control del movimiento y la constancia frente a la intensidad.

EL FITNESS GANA PESO ENTRE LOS JÓVENES

La iniciativa se enmarca en el crecimiento del fitness entre las nuevas generaciones en España. Según el informe Fitness Penetration 2025, elaborado por Basic-Fit junto a la consultora MeMo 2, el 49% de las personas de entre 16 y 34 años practica actividades deportivas en el gimnasio, frente al 37% de quienes tienen entre 35 y 65 años.

Además, entre los jóvenes de 16 a 34 años que realizan actividades relacionadas con el fitness, el 60% afirma entrenar en el gimnasio, una cifra superior al 50% registrado entre el grupo de 35 a 65 años.

Basic-Fit recuerda que el primer contacto con el gimnasio durante la adolescencia debe realizarse de forma progresiva y controlada, con especial atención al aprendizaje de la técnica correcta, el control corporal y la prevención de prácticas poco recomendables como levantar demasiado peso al inicio o copiar rutinas avanzadas difundidas en redes sociales.