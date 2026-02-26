Barraquer firma un acuerdo con el Ministerio de Salud egipcio para mejorar la atención oftalmológica

Barraquer firma un acuerdo con el Ministerio de Salud y Población de Egipto para mejorar la atención oftalmológica. - BARRAQUER

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barraquer y el Ministerio de Salud y Población de Egipto han firmado un Memorando de Entendimiento para mejorar la calidad de la atención oftalmológica y de la cirugía ocular dirigida a la población de ambos países.

Este memorando reafirma "el propósito de consolidar y ampliar la cooperación bilateral" en el ámbito sanitario bajo el impulso del presidente de Egipto. En concreto, se tratarán casos complejos en Egipto como en Barcelona, mediante la transferencia del conocimiento y la experiencia de Barraquer.

Asimismo, impulsarán el desarrollo de los servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías oculares y alteraciones de la visión, además de intercambiar experiencias clínicas y prácticas médicas de referencia.

Este acuerdo también incluye "iniciativas orientadas a la capacitación del personal sanitario", fortaleciendo las competencias de médicos y técnicos en oftalmología. También contemplan el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos en el marco de la legislación egipcia vigente, aprovechando "la tecnología y el equipamiento de alta especialización de Barraquer". Entre las acciones previstas, se encuentran la organización de congresos científicos y talleres especializados.

La representación egipcia en el acuerdo ha estado a cargo del decanodirector del Instituto Conmemorativo de Investigaciones Oftalmológicas y dependiente de la Autoridad General de Hospitales e Institutos Docentes, Hazem Abdullah Al-Nashar, y el viceprimer ministro y ministro de Salud y Población, Khaled Abdel Ghaffar. Por parte del Centro de Oftalmología Barraquer, el Memorando ha sido suscrito por el presidente y director de la institución, el profesor Rafael I. Barraquer.