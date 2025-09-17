Barbie donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' vendida en España para investigar sobre diabetes tipo 1

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de juguetes Barbie ha anunciado que donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' (que visibiliza la diabetes tipo 1) vendida entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en los supermercados Carrefour y Alcampo, hasta alcanzar las primeras 7.500 unidades de la promoción, para reforzar la investigación sobre la enfermedad.

Esta iniciativa forma parte de una campaña solidaria impulsada junto con la Fundación DiabetesCERO, con motivo de la vuelta a las clases, y destinará lo recaudado a cofinanciar una beca para jóvenes científicos que investigan la cura de la diabetes tipo 1.

"La Barbie con diabetes tipo 1 representó un avance significativo en nuestro compromiso con la inclusión y la representación. Con esta campaña solidaria en la vuelta al cole queremos dar un paso más, apoyando la investigación que busca una cura. Creemos en el poder de Barbie para influir en la manera en que los niños perciben el mundo desde una edad temprana, y queremos que esa influencia también genere un impacto positivo en la sociedad", ha afirmado el jefe de Marketing de España, Portugal e Italia para Mattel, CélineRicaud.

Por su parte, la directora de la Fundación DiabetesCERO, Sandra Campinas, ha explicado que esta campaña no solo permite visibilizar a quienes conviven con la enfermedad, sino también recaudar fondos para investigación.

"Al final se trata de eso, de que los niños solo se preocupen de ser niños y de jugar, mientras los adultos trabajamos para ofrecerles un futuro mejor", ha añadido.

La campaña ha contado con el apoyo de la modelo y actriz Laura Sánchez, embajadora de la muñeca Barbie con diabetes tipo 1 en España, quien fue diagnosticada hace cuatro años.

"Cuando me contactó Barbie para ofrecerme esta campaña, lo primero que pensé fue qué orgullo estar unida a Barbie dándole visibilidad a una enfermedad con la que convivo diariamente, y, sobre todo, qué ilusión para esas niñas que puedan sentirse identificadas con su muñeca. Es un auténtico sueño. Pero mi mayor sueño es que sus amigas puedan jugar con esa muñeca y que sean conscientes de que la enfermedad de su amiga está reflejada en una Barbie", ha destacado Sánchez.

Esta muñeca fue presentada el pasado mes de julio y desarrollada en colaboración con Breakthrough T1D, logrando reflejar el equipo médico que pueden usar quienes padecen esta enfermedad, como un monitor continuo de glucosa o una bomba de insulina, acompañados de un atuendo de lunares azules y un bolso de mano.

La marca también ha rendido homenaje a la instructora de PelotonRobin Arzón (Estados Unidos) y la modelo Lila Moss (Reino Unido), dos defensoras de la diabetes tipo 1 a nivel mundial, con sus propias muñecas Barbie.