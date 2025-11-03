Aumenta la evidencia del riesgo de convulsiones al combinar tramadol y ciertos antidepresivos

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El uso combinado de analgésicos y antidepresivos en personas mayores requiere precaución. Algunos fármacos pueden interactuar entre sí y aumentar el riesgo de efectos adversos, especialmente en tratamientos prolongados.

Cuando a los adultos mayores que viven en residencias de ancianos se les receta el analgésico tramadol junto con ciertos antidepresivos, su riesgo de convulsiones puede aumentar, según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus (Estados Unidos) publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología. Si bien este estudio encontró una relación entre el uso conjunto de estos medicamentos y un mayor riesgo de convulsiones, no prueba que uno cause el otro.

El tramadol es un opioide que se usa para tratar el dolor moderado a intenso en adultos. Algunos antidepresivos que inhiben la enzima CYP2D6, llamados inhibidores de CYP2D6, pueden interferir con el metabolismo del tramadol. Cuando la enzima CYP2D6 se bloquea, el tramadol no se metaboliza correctamente y puede acumularse en el organismo, lo que podría aumentar el riesgo de efectos secundarios como convulsiones. Los antidepresivos inhibidores de CYP2D6 más comunes incluyen fluoxetina, paroxetina y bupropión.

"Encontramos un aumento modesto pero medible en el riesgo de convulsiones al tomar tramadol junto con antidepresivos que inhiben la enzima CYP2D6", detalla la autora del estudio, la doctora Yu-Jung Jenny Wei, de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus. "Este riesgo se mantuvo independientemente de si se inició primero el tratamiento con antidepresivos o tramadol".

UN AUMENTO MEDIBLE EN EL RIESGO

Los investigadores analizaron 10 años de datos de Medicare para identificar a 70.156 residentes de hogares de ancianos de 65 años o más a quienes se les había recetado tramadol y un antidepresivo. Dividieron a los participantes en dos grupos según los fármacos que tomaron primero. De los participantes, 11.162 tomaron tramadol primero y luego un antidepresivo junto con él, mientras que 58.994 tomaron un antidepresivo primero y luego añadieron tramadol.

Las tasas de convulsiones en las personas que tomaron tramadol inicialmente fueron de 16 convulsiones por cada 100 personas-año, y en las que tomaron antidepresivos inicialmente, la tasa fue de 20 convulsiones por cada 100 personas-año. Esto significa que, por cada 100 personas que usaron tramadol y un antidepresivo con seguimiento durante un año, entre 16 y 20 recibieron un diagnóstico de convulsión.

LOS INHIBIDORES DEL CYP2D6, LOS MÁS ASOCIADOS

En ambos grupos, los investigadores compararon las tasas de convulsiones entre quienes tomaron tramadol con antidepresivos inhibidores de CYP2D6 y quienes tomaron tramadol con antidepresivos que no inhiben la enzima. En quienes tomaron tramadol primero y añadieron un antidepresivo, la tasa fue de 18 convulsiones por 100 personas-año para quienes tomaron antidepresivos inhibidores de CYP2D6, en comparación con 16 convulsiones por 100 personas-año en personas que tomaron otros antidepresivos.

En quienes tomaron antidepresivos primero y añadieron tramadol, la tasa fue de 22 convulsiones por 100 personas-año para quienes tomaron antidepresivos inhibidores de CYP2D6, en comparación con 20 convulsiones por 100 personas-año en personas que tomaron otros antidepresivos.

Para garantizar que las diferencias no se debieran a otros problemas de salud, los investigadores ajustaron factores como los niveles de dolor, los síntomas de depresión, la función física y la capacidad cognitiva.

RIESGO AJUSTADO Y COMPARACIÓN CON OTROS ANALGÉSICOS

Tras los ajustes, el riesgo de convulsiones en las personas que tomaron tramadol inicialmente fue un 9% mayor al tomarlo con un antidepresivo inhibidor de la CYP2D6, en comparación con un antidepresivo que no inhibía esta enzima. En quienes tomaron primero un antidepresivo y luego tramadol, el riesgo fue aproximadamente un 6% mayor para quienes tomaron un antidepresivo inhibidor de la CYP2D6, en comparación con quienes tomaron un antidepresivo que no inhibía esta enzima.

Para comprobar si esta interacción era específica del tramadol, los investigadores repitieron el análisis con hidrocodona, otro analgésico opioide que es poco probable que cause riesgo de convulsiones al usarse con antidepresivos. No se observó un aumento del riesgo de convulsiones con hidrocodona y antidepresivos inhibidores del CYP2D6.

"Estos hallazgos subrayan la necesidad de prescribir con cuidado, especialmente en adultos mayores con afecciones complejas", apunta Wei. "Los médicos deben ser conscientes de los posibles riesgos de convulsiones al recetar tramadol con antidepresivos, en particular con inhibidores del CYP2D6. Dada la frecuencia con la que ambos se recetan a adultos mayores, estas interacciones podrían ser más importantes de lo que se creía".

Una limitación del estudio fue que los datos de medicación provenían de registros de prescripciones, que no confirmaban si los pacientes tomaban los medicamentos según las indicaciones.