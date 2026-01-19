Atrys Health incorpora a Íñigo Valcaneras como director de Operaciones

El director de Operaciones de Atrys, Íñigo Valcaneras. - ATRYS

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health ha anunciado este lunes la incorporación de Íñigo Valcaneras como nuevo director de Operaciones, de forma que liderará la supervisión integral de las actividades del grupo en todos los países para mejorar la eficiencia operativa, optimizar estructuras y garantizar el uso eficaz de los recursos, en línea con los objetivos de crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad de la compañía.

Según ha detallado la empresa, Valcaneras reportará directamente a la CEO de Atrys, Marian Isach, y se incorporará al Comité de Dirección del grupo. El nuevo director de Operaciones cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector salud, dirección operativa, seguros médicos, expansión internacional y transformación digital, tanto en el ámbito hospitalario como en grandes compañías.

Marian Isach ha resaltado que Atrys se encuentra en una "nueva etapa de consolidación y expansión de sus negocios core" y, en este sentido, la incorporación de Valcaneras busca profundizar en la integración de las operaciones de la compañía, ganar agilidad y seguir fortaleciendo un modelo "que combina la innovación tecnológica con la calidad asistencial".

"Inicio esta etapa con enorme ilusión, en una compañía que es referente en telemedicina, innovación tecnológica y tratamiento oncológico. Atrys está viviendo un momento de crecimiento internacional muy relevante, y mi objetivo es acompañar este desarrollo con un modelo operativo sólido, eficiente y escalable, sin perder nunca de vista la calidad del servicio y la experiencia de nuestros clientes", ha destacado Valcaneras.

El nuevo director de Operaciones es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra y cuenta con un MBA por el IESE y un programa de negocios digitales por ISDI. Antes de incorporarse a Atrys, ha sido director de Operaciones de los hospitales y centros sociosanitarios de emeis.

Además, ha trabajado durante diez años en la Clínica Universidad de Navarra, donde dirigió la sede de Madrid y la Oficina Comercial de Pacientes Internacionales, impulsando su negocio en Latinoamérica. También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Alianza de la Sanitad Privada Española (ASPE) y presidente del Clúster Español de Turismo de Salud (Spaincares).