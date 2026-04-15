AstraZeneca refuerza áreas estratégicas en España con dos nuevos nombramientos

Imagen de Yésica Hernández-Brichis y Ana Pérez Fernández. - ASTRAZENECA

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha anunciado el nombramiento de Yésica Hernández-Brichis como directora médica de Biofarma y de Asuntos Regulatorios en AstraZeneca España, y el de Ana Pérez Fernández como directora del área de Cardiovascular, Renal y Metabolismo (CVRM).

De este modo, AstraZeneca afirma que consolida áreas clave para su desarrollo en el país y reafirma su apuesta por el talento interno y el liderazgo femenino dentro de la organización, alcanzando un 75 por ciento de representación femenina en el comité de dirección.

"Estos nuevos nombramientos refuerzan nuestro equipo y nos permiten continuar avanzando con solidez en nuestras prioridades estratégicas. Contar con líderes con una amplia experiencia en el sector, una visión transversal del negocio y un fuerte compromiso con los pacientes es clave para seguir impulsando nuestro crecimiento en España de forma sostenible y contribuir de manera activa a la transformación del sistema sanitario", ha declarado Laura Colón, presidenta de AstraZeneca España.

La nueva directora médica de Biofarma y directora de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, Yésica Hernández-Brichis, es licenciada en Medicina Veterinaria y está especializada en Leadership y Operational Management. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria farmacéutica, aportando una trayectoria internacional y un conocimiento del entorno científico, clínico y regulatorio en Europa.

Hernández-Brichis se incorporó a AstraZeneca en 2020 como directora médica de Cardiovascular, Renal y Metabolismo en Alemania y, desde 2021, ejercía como directora médica en Suiza, donde ha liderado equipos multidisciplinares y proyectos estratégicos orientados a acelerar el acceso a la innovación terapéutica y a reforzar la colaboración con el ecosistema científico.

"Asumo esta nueva responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir consolidando un modelo de excelencia científica que desempeña un papel crucial dentro de la estrategia global de la compañía. Nuestra prioridad será fortalecer el liderazgo de España en investigación clínica, impulsando la colaboración con el ecosistema sanitario y desarrollando soluciones innovadoras que tengan impacto en los pacientes de todo el mundo", ha indicado Hernández-Brichis.

Por otro lado, la nueva directora de negocio del área CVRM de AstraZeneca España, Ana Pérez Fernández, es diplomada en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un MBA ejecutivo del Instituto de Empresa. Cuenta con experiencia de más de 15 años liderando equipos en departamentos como Marketing, Ventas y Acceso y en la preparación y el lanzamiento de más de 10 fármacos/nuevas indicaciones en múltiples áreas terapéuticas.

Se incorporó a AstraZeneca en 2020 y, desde 2022 era responsable de una de las franquicias del área de Respiratorio e Inmunología en España. En esta nueva etapa, Ana Pérez Fernández liderará la definición y ejecución de las prioridades estratégicas del área de CVRM en España, con especial foco en el impulso de un enfoque preventivo que favorezca una intervención más temprana, mejores resultados en salud y modelos asistenciales más sostenibles.

"Las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas son uno de los principales retos de salud pública. En AstraZeneca vamos más allá del tratamiento, y trabajamos junto al sistema sanitario Página 2 de 2 para impulsar la prevención y la detección precoz como palancas clave para transformar la salud de los pacientes y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del sistema", ha finalizado.