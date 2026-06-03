AstraZeneca presenta resultados positivos de durvalumab más tremelimumab en cáncer de hígado irresecable

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha comunicado resultados positivos del ensayo 'EMERALD-31' de fase III, que han mostrado que durvalumab, en combinación con tremelimumab, lenvatinib y quimioembolizacióntransarterial (QETA), demuestran una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión (SLP) frente a solo la QETA para pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC) irresecable elegibles para embolización.

Los pacientes en los brazos experimentales del ensayo fueron tratados con el régimen STRIDE (por las siglas de Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab), con o sin lenvatinib, antes de la QETA y posteriormente en combinación con la QETA.

Estos resultados se han presentado en una sesión oral en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2026 en Chicago (EEUU).

En un análisis interino planificado, el régimen STRIDE combinado con lenvatinib y QETA demostró una reducción del 30 por ciento en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente a solo la QETA. La mediana de SLP fue de 13,0 meses para este régimen frente a 9,8 meses para la QETA. La mejora en la SLP fue en general consistente en los subgrupos preespecificados clave de pacientes.

Para el objetivo secundario de supervivencia global (SG), se observó una tendencia positiva a favor del régimen STRIDE con lenvatinib y QETA frente a solo la QETA.

Aunque no se evaluaron formalmente en este análisis, los objetivos secundarios clave de SLP y SG para el brazo de tratamiento que evaluó el régimen STRIDE más QETA frente a solo la QETA mostraron una mejora clínicamente significativa en SLP y SG frente a solo la QETA. La mediana de SLP fue de 12,9 meses para STRIDE más QETA frente a 8,1 meses para solo la QETA.

En un análisis exploratorio preplanificado comparando los dos brazos experimentales del estudio, se observó una mejora en SLP a favor del brazo que contenía lenvatinib en pacientes con etiología no viral. El ensayo continuará evaluando la SG y otros objetivos secundarios clave en ambos brazos.

"Los pacientes con cáncer de hígado elegible para embolización se enfrentan a terapias localizadas repetidas y necesitan urgentemente nuevas opciones de tratamiento sistémico para retrasar la progresión y recurrencia de la enfermedad. El ensayo 'EMERALD-3' podría representar un avance significativo para los pacientes, con casi uno de cada tres vivos y libres de progresión a los dos años cuando son tratados con este régimen de doble inmunoterapia con o sin lenvatinib", ha indicado el investigador principal del ensayo Ghassan Abou-Alfa.

"Estos datos respaldan el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para los profesionales que abordan el manejo tumores avanzados y de especial complejidad, como el cáncer de hígado. Resultados como los de EMERALD-3 ponen de manifiesto la importancia de seguir avanzando en estrategias que integren la innovación clínica, con el objetivo de mejorar el manejo y los resultados en estos pacientes", ha resaltado la directora médica de Oncología de AstraZeneca en España, Ana Peiró.

El perfil de seguridad de cada combinación fue consistente con los perfiles ya conocidos de cada medicamento. Los eventos adversos de grado 3 o superior de cualquier causa ocurrieron en el 71,4 por ciento de los pacientes en el brazo de STRIDE más lenvatinib y QETA, y en el 64 por ciento de los pacientes en el brazo de STRIDE más QETA, frente al 28,6 por ciento en el brazo de solo QETA.