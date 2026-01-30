AstraZeneca España lanza una nueva edición para impulsar la innovación en asma grave eosinofílica

Asma grave. - IBIMA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica AstraZeneca ha lanzado la segunda edición de 'EOS Inflammation Challenge', una iniciativa dirigida a profesionales sanitarios y equipos hospitalarios para promover soluciones que contribuyan a agilizar los circuitos de derivación y mejorar la atención de los pacientes con asma grave eosinofílica.

Con este reto, la compañía busca impulsar proyectos que refuercen los modelos de derivación de pacientes desde Atención Primaria y Urgencias, el fomento del trabajo multidisciplinar y la utilización de datos, y que contribuyan a optimizar la identificación y el manejo clínico de los pacientes con inflamación eosinofílica.

Entre las áreas de innovación prioritarias se incluyen "el desarrollo de biomarcadores digitales, el uso de inteligencia artificial, big data, dispositivos médicos y 'wearables', plataformas de atención conectada, la optimización de flujos intrahospitalarios, simulaciones formativas, sistemas de monitorización remota, 'dashboards' clínicos y sistemas de priorización automatizados".

Los profesionales sanitarios que quieran participar, podrán presentar sus candidaturas de forma individual o en colaboración con entidades externas hasta el próximo 9 de marzo.

El director de Enterprise Innavotion de AstraZeneca España, el doctor César Velasco, ha explicado que el abordaje del asma grave eosinofílica y de otras enfermedades asociadas a la inflamación eosinofílica "requiere circuitos asistenciales más ágiles y coordinados". "Con esta convocatoria buscamos apoyar proyectos con un impacto real en la práctica clínica, que contribuyan a optimizar los flujos asistenciales y a acercar la innovación a los pacientes", ha concluido.

Los proyectos que queden como finalistas presentarán sus soluciones ante un Comité de Evaluación Final durante el 'Pitch Day', que tendrá lugar el 24 de abril de 2026 en el marco de la segunda edición de la 'EOS Inflammation Academy'. El comité tendrá que evaluar cada propuesta en función de su propuesta de valor, aplicabilidad e impacto esperado, grado de colaboración, nivel de innovación y calidad de la presentación.

El proyecto ganador recibirá una dotación económica de 12.500 euros para apoyar la continuación del desarrollo de la iniciativa. El proyecto que quede segundo obtendrá un reconocimiento de 7.500 euros con el mismo objetivo.