AstraZeneca destaca los resultado positivos de anifrolumab en pacientes con lupus eritematoso sistémico

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía AstraZeneca ha informado de que los últimos datos del registro RELES mostraron que anifrolumab permitió alcanzar la remisión y reducir significativamente la actividad de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES).

El Grupo de Expertos en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), responsable del registro RELES, celebró su XVIII Reunión en Valladolid los días 25 y 26 de septiembre. Este encuentro ha reunido a profesionales de distintos ámbitos para compartir avances y experiencias en torno a las enfermedades autoinmunes sistémicas.

Según informa AstraZeneca, los datos presentados mostraron una mejora en los objetivos clínicos tras seis meses de seguimiento. La proporción de pacientes en remisión, medida según los criterios DORIS (Definition of Remisión in Systemic Lupus Erythematosus), pasó del 2 por ciento al inicio del tratamiento al 44,7 por ciento al finalizar el periodo de observación.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que alcanzaron un estado de baja actividad de la enfermedad (LLDAS) aumentó del 12,2 por ciento al 68,1 por ciento. Estos resultados se acompañaron de una reducción en los índices de actividad a los seis meses de seguimiento: el SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) descendió de una media de 7,69 a 2,11, mientras que la Evaluación Global del Médico (PGA) se redujo de 1,76 a 1,01, ambos con significación estadística.

El perfil de los pacientes incluidos refleja una edad media de 44 años al inicio del tratamiento, con un predominio femenino del 87,75 por ciento. El tiempo medio transcurrido desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento fue de 9,9 años. La mayoría de los pacientes presentaban afectación cutánea en el 95,9 por ciento con lupus cutáneo subagudo, lupus discoide, vasculitis cutánea o fotosensibilidad.

Un total del 73,5 por ciento presentaba afectación articular durante las visitas y el 57 por ciento presentaba leucopenia. El 87,8 por ciento de los pacientes presentaban brotes cuando comenzaron la nueva medicación. Al final del periodo de seguimiento, el 31,9 por ciento de los pacientes había presentado al menos un brote.

"El registro RELES aporta evidencia del uso de anifrolumab en condiciones de vida real, con el valor añadido de incluir pacientes de diagnóstico más reciente, lo que refleja mejor la práctica clínica actual", ha indicado el internista y miembro de la Unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Iván Cusacovich.

"Estos datos reafirman nuestro compromiso de mejorar la vida de los pacientes con LES. Los resultados del estudio RELES nos brindan una visión clara de los beneficios a largo plazo de nuestra terapia, demostrando que es posible alcanzar y mantener la remisión y la baja actividad de la enfermedad, paralizando la acumulación de daño orgánico. Esto es un paso hacia una mejor calidad de vida para los pacientes con esta enfermedad crónica", ha afirmado la directora médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, Ana Pérez.

Por su parte, el responsable de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, Andrés González, ha destacado que las estrategias 'treat-to-target' permiten definir un objetivo claro y medible de remisión según los criterios DORIS.

"Lo que se traduce en menos brotes, menos complicaciones y una mejor calidad de vida para los pacientes. En la práctica clínica, este enfoque favorece un manejo más uniforme y basado en la evidencia, asegurando que médicos y pacientes trabajen hacia una meta común y estandarizada. Además, disponer de tratamientos efectivos y con resultados de seguridad aceptables aporta mayor solidez y tranquilidad en el manejo del LES, ofreciendo alternativas personalizadas que antes no existían", ha finalizado.