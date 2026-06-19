AstraZeneca y el CIBERES colaborarán para "impulsar la investigación en enfermedades respiratorias en España" - ASTRAZENECA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica AstraZeneca y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de "impulsar la investigación" en este ámbito en España, ya que son "uno de los principales retos de salud pública".

A juicio de ambas partes, estas patologías representa un desafío "por su elevada prevalencia, impacto en la calidad de vida de los pacientes y creciente presión sobre los sistemas sanitarios". Las mismas, suponen "una carga significativa tanto a nivel global como nacional", y es que en el primero, "cinco de las 10 patologías que causan mayor mortalidad están relacionadas con el ámbito respiratorio, entre ellas el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", han señalado.

Este convenio "representa un paso decisivo para seguir impulsando la innovación en salud desde la colaboración", ha afirmado la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, quien ha añadido que estas enfermedades "suponen uno de los grandes retos para los sistemas sanitarios". "Solo a través de alianzas estratégicas que integren ciencia, tecnología y conocimiento clínico, podremos avanzar hacia soluciones más eficaces y personalizadas", ha destacado.

En este contexto, este laboratorio y el CIBERES han explicado que "en España, el asma afecta a cerca del 5 por ciento de la población adulta y al 10 por ciento de los niños, mientras que la EPOC impacta a alrededor de tres millones de personas y constituye una de las principales causas de mortalidad". "En conjunto, estas patologías suponen un elevado impacto económico para el Sistema Nacional de Salud (SNS), con un coste estimado de más de 4.500 millones de euros anuales", han indicado.

ESTUDIOS ORIENTADOS "A LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES"

Ante ello, "en AstraZeneca, estamos comprometidos con acelerar la llegada de estos avances a los pacientes, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar el papel de España como un referente en investigación biomédica y desarrollo científico", ha expuesto Moreno, mientras que la gerente de CIBER, Margarita Blázquez, ha afirmado que el trabajo conjunto con la industria es "fundamental" para impulsar la investigación biomédica traslacional "orientada a las necesidades de los pacientes".

Según ha apuntado esta última, este entendimiento "permitirá fortalecer sinergias científicas y promover la implementación de soluciones innovadoras en un área de investigación prioritaria como son las enfermedades respiratorias". De hecho, las partes han afirmado que esta alianza "nace con el objetivo de fomentar un entorno de colaboración orientado a promover la investigación biomédica y el desarrollo de iniciativas innovadoras en el ámbito de las enfermedades respiratorias".

De este modo, y en virtud de este acuerdo, promoverán y explorarán "el desarrollo de iniciativas conjuntas en investigación biomédica, innovación, formación y desarrollo tecnológico". Así, se favorecerá "la participación conjunta en consorcios y convocatorias públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, en aquellos ámbitos que resulten de interés común para ambas partes para favorecer la colaboración científica, la generación de conocimiento y, en su caso, su futura aplicación para generar un impacto real en los pacientes".

"Como primera iniciativa en el marco de esta alianza, AstraZeneca y CIBER celebrarán un 'hackathon' sobre enfermedades respiratorias entre el 1 y el 3 de octubre" y "en el AstraZeneca Global Hub de Barcelona", han afirmado, para añadir que "este encuentro reunirá a expertos de distintas disciplinas y 'hackers' biotecnológicos para abordar los principales retos científicos y tecnológicos en este ámbito mediante el uso de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y la ciencia de datos, conectando talento, innovación y aplicación práctica".