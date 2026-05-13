AstraZeneca anuncia 3 indicaciones de Calquence en linfoma de células del manto y leucemia linfocítica crónica - ASTRAZENECA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de Oncología de la compañía farmacéutica AstraZeneca España, la doctora Ana Peiró, ha anunciado la disponibilidad en el país de dos nuevas indicaciones de 'Calquence' en linfoma de células del manto (LCM) y otra en leucemia linfocítica crónica (LLC), las cuales representan "buenas noticias" y "avances importantes" para los pacientes.

"La pasada Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), de marzo, aprobó estas tres indicaciones" para su financiación, las cuales van a tener "impacto en los pacientes", ha indicado en relación con este medicamento, cuya molécula es acalabrutinib. El mismo es un inhibidor selectivo de segunda generación de la tirosina quinasa de Bruton (BTK, por sus siglas en inglés).

Así, la indicación relativa a la LLC es para el tratamiento, en combinación con venetoclax, de pacientes adultos de la enfermedad no tratados previamente. Esta está basada en los resultados positivos del ensayo en Fase 3 'AMPLIFY', cuyo objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión (SLP), y que muestra que esta suma "redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 35 por ciento en comparación con la quimioinmunoterapia", ha explicado este laboratorio.

En cuanto a las indicaciones para LCM, la primera es para el tratamiento, en combinación con bendamustina y rituximab, de pacientes adultos no tratados previamente y que no son candidatos a trasplante autólogo de células madre. El ensayo en Fase 3 'ECHO' "demostró, con un seguimiento extendido de 60,8 meses de mediana de seguimiento, que la combinación reducía el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 32 por ciento en comparación con el estándar de tratamiento de quimioinmunoterapia", ha señalado.

Por su parte, "la mediana de SLP fue de 72,5 meses para los pacientes tratados con la combinación, frente a 47,8 con el estándar de quimioinmunoterapia", han indicado desde AstraZeneca, al tiempo que se han referido a la última indicación, también para esta enfermedad y para el tratamiento en monoterapia de pacientes adultos en recaída o refractario que no hayan sido tratados previamente con un inhibidor de BTK.

Esta decisión se ha debido a los resultados del ensayo en Fase 2 'ACE-LY-004', que ha constatado que "el 81,5 por ciento de los pacientes (101 de 124) obtuvieron una tasa de respuesta global al tratamiento", ha explicado esta entidad. Estos "vivieron una mediana de duración de la respuesta de 28,6 meses sin que su enfermedad empeorase", ha afirmado.

TRATAMIENTO "MÁS INDIVIDUALIZADO"

Con todos estos datos, y centrándose en la LLC, el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona, el doctor Francesc Bosch, ha destacado que se está ante un tratamiento oral "más individualizado" y "más cómodo" para el paciente", ya que este es "eficaz y más moderno".

"La LLC es la leucemia más frecuente en adultos" y "aparece alrededor de los 70 años", con "una incidencia de tres o cuatro casos por año y por 100.000 habitantes", ha continuado, añadiendo que, por tanto, son "2.000 nuevos casos al año en España". Es una enfermedad "crónica" y "en la mayoría se diagnostica por casualidad en un análisis de sangre de rutina", ha explicado, para agregar que "dos terceras partes" de los pacientes necesitarán tratamiento "para el control" de la patología.

En este sentido, ha indicado que "el tratamiento ha cambiado en los últimos 10 años gracias al mayor conocimiento", por lo que estos son "específicos" y permiten no usar ya quimioterapia. Son "fármacos fantásticos que controlan muy bien esta enfermedad", además de "finitos en el tiempo" durante "un año o año y medio", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que "son igual de eficaces", pero "ahorran toxicidad y toxicidad económica".

Así, esta combinación "es muy bien tolerada y muy eficaz", ha proseguido, mientras que el coordinador de la Unidad de Linfomas y del Hospital de Día de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, el doctor Alejandro Martín García-Sancho, se ha referido a la LCM, patología que "está dentro de los linfomas no Hodgkin" y se produce "en una zona del ganglio linfático". Esta "es mucho más infrecuente", ya que afecta a "una persona por cada 200.000 y año", con lo que se producen "90 casos por año en España", ha explicado.

Aunque "el 15-20 por ciento de casos tienen un desarrollo lento" de progresión, "prácticamente todos los casos necesitan tratamiento", ha sostenido este último, declarando que es un tumor "agresivo, con tendencia a diseminarse" y "la mayoría necesitan tratamiento desde el diagnóstico". Además, tiene "mucha tendencia a afectar tejidos y órganos" y "puede provocar síntomas generales, como fiebre no explicada, sudoración, pérdida de peso o cansancio", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que, "para el diagnóstico, es fundamental una biopsia".

Martín García-Sancho, que ha sostenido que, para estos pacientes, se emplea "un anticuerpo monoclonal con quimioterapia, ha señalado que esta última "puede ser más o menos intensa en función de las características del paciente". "La mayoría de pacientes responden pero, con el tiempo, prácticamente todos acaban recayendo", lamenta.

TERAPIAS DIRIGIDAS

Sin embargo, ha puesto en valor que "ha mejorado mucho el tratamiento con los tratamientos dirigidos", y es que los inhibidores de la BTK "son muy eficaces". "Ahora, asistimos a la incorporación de esta familia a la primera línea de tratamiento", ha celebrado, para indicar también que estos permiten "bajar la quimioterapia", además de que "el trasplante, la mayoría de los centros lo están abandonando con los inhibidores".

Las nuevas indicaciones para LCM "amplían las opciones terapéuticas", ha puesto de manifiesto, sosteniendo que en primera línea, el avance es "clínicamente significativo" y que "ambas opciones aportan beneficio a los pacientes". Por su parte, el farmacéutico hospitalario del Área de Oncohematología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, el doctor José Luis Revuelta, ha puesto énfasis en la importancia de que los pacientes con LLC sean "añosos", lo que repercute en necesidades relacionadas con "adherencia" e "interacciones".

Es en este contexto en el que este último especialista, que ha destacado cómo "ha cambiado el panorama de tratamientos", ha subrayado que el tratamiento finito otorga "mucha predictibilidad". Además, reduce el coste de toxicidades "que pueden ser graves", ha concluido.