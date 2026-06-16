Asocian la vacuna del herpes zóster a un 24% menos demencia en adultos: ¿puede prevenir la pérdida de memoria?

Archivo - Alzheimer, envejecimiento. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BULAT SILVIA - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio piloto realizado con adultos mayores que ingresaban en residencias de ancianos revela que quienes recibieron la vacuna recombinante contra el herpes zóster (RZV) presentan un menor riesgo de desarrollar demencia durante los cuatro años siguientes, en comparación con quienes no fueron vacunados, según la Universidad de Brown (Estados Unidos).

Los adultos mayores ingresados en residencias de ancianos tienen un mayor riesgo tanto de demencia como de herpes zóster, por lo que estos hallazgos justifican una investigación más exhaustiva para establecer evidencia más concluyente de la reducción del riesgo de demencia tras la vacunación contra el herpes zóster en esta población. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown y sus colaboradores examinaron si la vacunación contra el herpes zóster (RZV) se asocia con un menor riesgo de demencia en adultos mayores de 66 años recién ingresados en residencias de ancianos.

Analizaron datos de Medicare y de historias clínicas electrónicas de más de 500.000 pacientes y compararon a quienes recibieron al menos una dosis de la vacuna en los 12 meses posteriores al ingreso (incluido el alta) con quienes no la recibieron. Los investigadores hallaron que quienes recibieron la vacuna RZV presentaron una reducción relativa del riesgo del 24% y una reducción absoluta del riesgo de demencia de 6 puntos porcentuales tras cuatro años, en comparación con quienes no la recibieron.

Los autores concluyeron que la vacunación contra el herpes zóster se asoció con un menor riesgo de demencia, si bien también señalan que el estudio pone de manifiesto la baja tasa de vacunación con RZV, especialmente entre los adultos en residencias de ancianos.