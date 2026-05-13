Asociaciones y sindicatos reclaman una nueva Ley de Industria para reforzar la competitividad de España

Asociaciones y sindicatos reclaman una nueva Ley de Industria - UGT

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones industriales y sindicatos han suscrito este miércoles en Madrid una declaración conjunta en la que reclaman la aprobación "lo antes posible" de una nueva Ley de Industria que garantice la competitividad y la autonomía estratégica de España ante los retos tecnológicos, económicos y geopolíticos actuales.

El texto, presentado bajo el título 'Declaración para el impulso de una Ley de Industria y el desarrollo de una política industrial efectiva ante los retos globales', apela a una actuación urgente ante las tensiones en las cadenas de suministro, la transición energética y digital y el aumento de la competencia internacional.

La declaración está firmada por las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO y por las asociaciones Ametic, Asebio, Farmaindustria, Foro de Empresas Innovadoras, Feique y Tedae, que aseguran actuar desde una voluntad "constructiva, inclusiva y orientada al interés general".

Las entidades destacan que la industria es un pilar esencial para la prosperidad, la cohesión social y la autonomía estratégica de los países avanzados, pero advierten de que España debe reforzar su competitividad para situarse en niveles equiparables a los de las principales economías europeas.

Entre las prioridades, los firmantes subrayan la necesidad de incrementar la inversión en I+D, estimular la demanda interna y favorecer un ecosistema industrial más dinámico que integre grandes empresas, pymes, 'startups' y 'scaleups'.

También llaman a reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales, creando espacios estables para compartir diagnósticos, fijar prioridades y diseñar una política industrial moderna que promueva la competitividad, refuerce la resiliencia frente a riesgos externos y acelere la transición digital y tecnológica.

La declaración insiste en alinear la actividad industrial con los objetivos de descarbonización y sostenibilidad, así como en impulsar los ecosistemas industriales, la colaboración público-privada, el talento y la formación en ámbitos STEM, la internacionalización y la mejora del entorno regulatorio.

INSTRUMENTOS DE APOYO PARA PYMES

Los firmantes reclaman además instrumentos eficaces de apoyo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y la definición de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de las políticas industriales y adaptarlas a los cambios del entorno.

Las propuestas se dirigen al conjunto de actores socioeconómicos e instituciones con el objetivo de sentar las bases de un modelo industrial sólido, sostenible y competitivo, alineado con las mejores prácticas internacionales y las expectativas de progreso de la sociedad española.

La declaración concluye con un llamamiento a un compromiso activo y al diálogo entre empresas, sindicatos, administraciones, grupos parlamentarios y otras entidades para convertir la industria en motor de crecimiento y bienestar, remarcando que "el momento de avanzar es ahora".