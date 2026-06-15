Asociaciones de cáncer de mama y Novartis impulsan 'Lleva la Delantera' para empoderar a las pacientes

Cartel de la campaña 'Lleva la delantera'. - NOVARTIS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cancer de Mama (FECMA), la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), la Asociación Cáncer Mama Ovario Hereditario (AMOH) y Novartis han impulsado la campaña 'Lleva la Delantera', con el objetivo de acompañar y empoderar a las pacientes en la gestión de su enfermedad.

Según han detallado las entidades, esta campaña de concienciación ofrece a las pacientes de cáncer de mama información clara y comprensible que les permita participar en la toma de decisiones junto a los profesionales médicos, además de ayudarlas a abordar y gestionar su calidad de vida, la adherencia al tratamiento o el riesgo de recaída.

La presidenta de AMOH, Marisa Cots, ha recordado que, en cáncer de mama, la situación puede cambiar de un control a otro, por lo que son "fundamentales" la detección precoz y la vigilancia continua. Para ello, ha destacado la importancia de fomentar el conocimiento sobre el propio cuerpo y una actitud proactiva que permita identificar cambios y actuar de forma precoz.

"Cada mujer vive el cáncer de mama de forma distinta y sus necesidades cambian a lo largo del proceso", ha destacado en esta línea la presidenta de AECMM, Elisenda Martínez, quien ha subrayado que es "fundamental" acompañar, informar y garantizar el acceso a la innovación en todas las etapas.

En España, se producen cada año más de 38.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama, que representan el 29 por ciento de los diagnósticos de cáncer en mujeres. Aunque la mayoría se detectan en fases tempranas, la preocupación no termina con la cirugía o el tratamiento inicial, ya que una parte de las pacientes continúa en riesgo de que la enfermedad reaparezca, a menudo como enfermedad avanzada.

De hecho, el riesgo de recaída es la principal preocupación de futuro para el 84 por ciento de las pacientes con cáncer de mama precoz, según el 'Informe ImpOrta', realizado por FECMA, Actitud Frente al Cáncer, SOLTI, GEICAM, SEEO y Novartis.

ATENCIÓN INTEGRAL Y EQUITATIVA

En este contexto, la presidenta de FECMA, Antonia Gimón, ha instado a avanzar hacia una atención "integral, personalizada y centrada en las necesidades reales de las pacientes", al tiempo que se garantice un "acceso equitativo" a los tratamientos innovadores para prevenir recaídas y ofrecer mejores perspectivas de futuro.

Además, ha apuntado que es necesario proporcionar información clara y un acompañamiento integral durante el tratamiento y seguimiento de la enfermedad. "Cuando se dispone de información rigurosa, herramientas de apoyo y una comunicación fluida con los profesionales sanitarios, se puede participar de forma más consciente en la toma de decisiones compartidas y afrontar el proceso con mayor seguridad y confianza", ha resaltado Gimón.

A este respecto, la presidenta de la FECEC, Maria Assumpció Vilà, ha subrayado que la participación activa de las pacientes en las decisiones sobre su enfermedad "favorece una atención más personalizada, garantiza que dispongan de más información clara y rigurosa y les permite escoger de acuerdo con sus valores, preferencias y circunstancias personales".

VÍDEOS Y TALLERES

La campaña se articula en torno a una serie de píldoras audiovisuales que ofrecen conversaciones entre pacientes, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios. Estos vídeos aportan reflexiones que buscan ayudar a entender el diagnóstico, anticiparse, participar en las decisiones y hablar con el equipo médico sobre dudas, miedos y expectativas.

Asimismo, profundizan en el día a día con la enfermedad, la calidad de vida y la importancia de sentirse representada en los mensajes, el lenguaje y los espacios de apoyo. Las píldoras se podrán consultar en la web 'www.llevaladelantera.es', así como en las redes sociales de Novartis, y en la web y redes de FECMA, FECEC Junts contra el Càncer, AMOH y AECMM.

La iniciativa también contempla la celebración de talleres para pacientes en diversos hospitales españoles, con el objetivo de ofrecer un espacio cercano, práctico y participativo para abordar temas relevantes para las pacientes, fomentando la información, el acompañamiento y el intercambio de experiencias.

"El cáncer de mama es un desafío de salud global que afecta a millones de mujeres, y el riesgo de recaída sigue siendo una prioridad. Esta enfermedad impacta de una forma única a cada mujer, y cada paciente tiene su propio recorrido", ha señalado la presidenta de Novartis en España, Amaya Echevarría, quien ha resaltado el compromiso de la compañía.