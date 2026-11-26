Archivo - Imagen de la secretaria general de AESEG, Elena Casaus. - MAURICIO SKRYCKY - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) valora positivamente la aprobación de la nueva legislación farmacéutica europea y de la de Medicamentos Críticos (Critical Medicines Act), y pide que este nuevo enfoque europeo se traslade a España, para anticiparse a los problemas de suministro y reforzar la fabricación de medicamentos esenciales.

En su opinión, las dos reformas que sitúan el acceso de los pacientes, la competencia y la seguridad de suministro entre las prioridades de la política farmacéutica europea. Así destaca la 'Critical Medicines Act' que incorpora la seguridad sanitaria como elemento esencial de la legislación europea y apuesta, entre otras medidas, por introducir criterios de seguridad de suministro en la compra pública y por apoyar financieramente la fabricación de medicamentos genéricos en Europa.

"Europa ha dado un paso muy importante al reconocer que la seguridad de suministro no empieza cuando un medicamento falta, sino mucho antes. Empieza creando las condiciones para que siga habiendo proveedores, capacidad productiva, inversión y medicamentos comercialmente viables. Ahora tenemos que trasladar ese mismo enfoque a España y pasar de una política reactiva a una auténtica política preventiva de seguridad de suministro", señala Elena Casaus Lara, secretaria general de AESEG.

AESEG considera que el reto para España es "incorporar esta misma filosofía a su política farmacéutica". Las sucesivas reducciones de precios se producen en un contexto de incremento de los costes de fabricación, materias primas, energía, logística y exigencias regulatorias, lo que puede llevar a determinados medicamentos a una situación de inviabilidad comercial.

"No podemos construir nuestra seguridad de suministro a base de rescatar medicamentos cuando ya están en riesgo. Cuando un envase para prácticamente un mes de tratamiento con un medicamento esencial como la furosemida llega a tener un precio de laboratorio de 36 céntimos, tenemos que preguntarnos si estamos ante un precio sostenible. El precio más bajo no siempre es el más eficiente para el Sistema Nacional de Salud si termina provocando la salida de proveedores, menor inversión o pérdida de capacidad productiva", subraya Elena Casaus Lara.

La asociación defiende, por ello, que se actúe antes de que un medicamento deje de resultar viable, desaparezcan proveedores o aparezcan problemas de suministro, facilitando revisiones de precio cuando existan incrementos acreditados de los costes de fabricación y evaluando previamente el impacto de las decisiones de precio sobre la pluralidad de proveedores y la seguridad de suministro.

AESEG considera especialmente relevante que Europa vincule de manera directa seguridad sanitaria, contratación pública, competitividad e inversión industrial. La Critical Medicines Act incorpora criterios de seguridad de suministro en la contratación de medicamentos y contempla incentivos financieros para reforzar la producción europea.

En España, AESEG reclama ibstrumentos efectivos para apoyar inversiones destinadas a ampliar la capacidad de fabricación, modernizar plantas, renovar tecnología y mejorar la eficiencia de los procesos industriales. "Estas inversiones son imprescindibles no solo para garantizar el suministro, sino también para reforzar la autonomía estratégica de España y de Europa, mantener capacidad productiva en nuestro territorio y reducir la dependencia de terceros países para el abastecimiento de medicamentos esenciales", señala.

Asimismo, AESEG considera necesario acompañar esta política industrial de una política farmacéutica que permita revisar los precios cuando existan incrementos acreditados de los costes de fabricación y que fomente activamente la utilización de medicamentos genéricos.