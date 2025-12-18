La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) nombra a Cristina Nadal como su nueva presidenta - ASEBIO

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Bioempresas (AseBio) ha elegido como su nueva presidenta a la actual directora ejecutiva de Government Affairs de MSD en España, quien ha destacado su intención de transformar el modelo de crecimiento para impulsar una economía más competitiva, que mejore la vida de las personas y contribuya a la sostenibilidad del planeta.

"Hoy, más que nunca, necesitamos un sector unido, conectado y preparado para afrontar los retos de un mundo en transformación. Es el momento de impulsar una biotecnología presente en las conversaciones públicas y estratégicas, creando las condiciones que permitan a nuestras empresas y centros innovar y crecer. Este es un tiempo que exige visión y perspectiva, pero también compromiso y colaboración", ha afirmado Nadal.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de AseBio también ha elegido como vicepresidentes a la actual Ceo de Amadix, Rocío Arroyo (vicepresidenta primera); al presidente de Atrys Health, Santiago de Torres (vicepresidente segundo); y a la directora ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Hipra, Carolta Gómez de la Hoz (vicepresidenta tercera).

Todos ellos se centrarán en líneas estratégicas basadas en la mejora y protección de la calidad de vida de los ciudadanos; en impulsar la transformación sostenible del sistema agroalimentario e industrial; reforzar la posición estratégica y geopolítica de la biotecnología; acercar la Asociación a la sociedad; y promover la internacionalización del sector para aumentar su alcance e impacto global.

Además, se ha elegido a ocho vocales: Antonio López (Science & Innovation Link Office), Carles Doménech (Ability Pharmaceuticals), Carlos Buesa Arjol (Oryzon Genomics), Elena Erroba Esquiroz (3P BIOVIAN), Elena Rivas (Bionido Capital), Jordi Arnalte Olloguegui (Bayer Hispania), Laura Pellisé (Amgen) y Montserrat Vendrell (Asabys Partners)