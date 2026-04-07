Archivo - La Asociación de Complementos Alimenticios lanza una campaña para actuar contra la desinformación sobre estos productos - WHITEBALANCE.SPACE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi) ha dispuesto la campaña informativa 'Complementos con confianza' con el objetivo de actuar frente a la desinformación sobre estos productos, ya que pretende aportar conocimiento riguroso sobre su origen, regulación, seguridad y eficacia.

Esta acción, que coincide en el tiempo con la celebración, este martes, 7 de abril, del Día Mundial de la Salud, busca, de esta manera, ofrecer claridad en relación con estos elementos y su papel en el bienestar de la población. Para ello, ha comenzado destacando que forman parte de los hábitos de cuidado de la salud de millones de personas, tal y como corroboró el informe Ipsos elaborado para esta organización en 2024.

Según este documento, el 82 por ciento de los españoles afirmó haber tomado algún complemento alimenticio en ese año. Sin embargo, ha recordado que todavía existen dudas y percepciones erróneas en torno a su composición, seguridad, regulación o eficacia, ante lo que ha subrayado que muchos de estos parten de ingredientes naturales conocidos, presentes en plantas, frutas u otros nutrientes que forman parte de la alimentación.

DESTERRAR MITOS

Además, esta campaña de Afepadi, que ha puesto de relieve la incorporación de estos compuestos mediante procesos de investigación científica, controles de calidad y cumplimiento normativo, ha abordado tres de los mitos más habituales que rodean a esta categoría de productos. Así, ha manifestado que los complementos alimenticios están sujetos a un marco regulatorio europeo y nacional.

También, ha enfatizado en que los ingredientes utilizados deben cumplir criterios estrictos de calidad y seguridad y que su fabricación se realiza bajo sistemas de control, trazabilidad y buenas prácticas de producción. Por último, ha destacado que muchas vitaminas, minerales y otros nutrientes presentes en los complementos cuentan con evaluaciones científicas y declaraciones autorizadas a nivel europeo.

El objetivo de la campaña es fomentar una mayor cultura sobre los complementos alimenticios, aportando información comprensible y basada en evidencia que permita a los consumidores tomar decisiones informadas, han manifestado desde Afepadi, organización que ha indicado, no obstante, que estos productos no sustituyen una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable, pero pueden ayudar a complementar la alimentación y contribuir al bienestar en determinadas situaciones.