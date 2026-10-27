Asisa y Adeslas acudirán al concierto de Mugeju, pero el de Isfas queda desierto

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aseguradoras Asisa y Adeslas han decidido que se presentarán al concierto para prestar asistencia sanitaria a la mutualidad de jueces y fiscales (Mugeju), mientras que el del Ejército (Isfas) ha quedado desierto, según han informado las empresas y figura en el Portal de Contratación del Estado.

La aseguradora Asisa ha decidido que se presentará al concierto para prestar asistencia sanitaria a la mutualidad de jueces y fiscales (Mugeju), aunque no hará lo mismo con el del Ejército (Isfas), debido a las condiciones económicas de este último, según ha afirmado en un comunicado este martes.

"Asisa ha analizado con detalle los pliegos para adherirse a los conciertos de las mutualidades administrativas en 2027 y ha decidido continuar prestando asistencia sanitaria únicamente a los funcionarios de Mugeju", ha indicado la aseguradora. En el caso de Isfas, la entidad considera que las condiciones ofrecidas son "insuficientes".

"La falta de una financiación adecuada, que además sigue siendo muy inferior a la financiación per cápita del sistema público, junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS), hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al concierto sin poner en serio riesgo la sostenibilidad económica del modelo", ha explicado Asisa.

Debido a esto, Asisa ha instado al Gobierno a replantear las condiciones de la licitación en el caso de Isfas y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener el modelo de mutualismo administrativo.

En cualquier caso, la aseguradora ha querido enfatizar que seguirá cumpliendo con los compromisos adquiridos y prestando con "total normalidad" asistencia a los mutualistas de Isfas en el marco del actual concierto. Igualmente, garantiza la continuidad asistencial en los términos que establece la normativa que rige la relación con la mutualidad.

En esta misma línea se ha expresado SegurCaixa Adeslas, que ha explicado que en el concierto de la mutualidad de jueces y fiscales, las condiciones permiten prestar el servicio "con las garantías de calidad y sostenibilidad exigibles".

En el caso de Isfas, las proyecciones realizadas sobre la cartera de Adeslas "muestran que la financiación prevista para 2027 no alcance el equilibrio necesario para asumir el nuevo concierto".

"La participación en Mugeju confirma la voluntad de la compañía de seguir formando parte del sistema cuando las condiciones permiten prestar el servicio con las garantías necesarias. La decisión sobre ISFAS se limita al concierto de 2027 y no supone un cuestionamiento del colectivo ni del modelo mutualista", ha explicado Adeslas en un comunicado.

Durante la vigencia del actual concierto de Isfas, Adeslas ha indicado que también seguirá cumpliendo sus obligaciones y prestando asistencia a los mutualistas en los términos establecidos, incluida la continuidad de los tratamientos y autorizaciones en curso.

Este año vencía el actual convenio de ambas mutualidades, que tenía una extensión de dos años. El Gobierno propuso un nuevo convenio de un año de duración, con un presupuesto para Mugeju de 88,75 millones, así como otros 609,4 millones para Isfas.

De esta forma, los conciertos finalizarán en 2027, coincidiendo con el de Muface. Aunque tradicionalmente las tres mutualidades se habían licitado en paralelo, hace dos años el Gobierno decidió licitar con unos plazos diferentes a Muface debido a los problemas que tuvo para encontrar aseguradoras dispuestas a aceptar la subida de primas propuesta.

Actualmente, además de Asisa, la otra gran aseguradora que presta servicio a los funcionarios adscritos de Mugeju e Isfas es Adeslas. De su lado, Nueva Mutua Sanitaria también presta servicio a Mugeju.