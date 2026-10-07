Ascendis Pharma Iberia impulsa su primer programa de formación en hipoparatiroidismo crónico para jóvenes endocrinólogos

Emerging Experts. - ASCENDIS PHARMA IBERIA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ascendis Pharma Iberia ha puesto en marcha en España la primera edición de Emerging Experts, un programa formativo dirigido a residentes y adjuntos jóvenes de Endocrinología y Nutrición, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional y profundizar en el manejo de enfermedades endocrinas complejas y poco frecuentes, como el hipoparatiroidismo crónico.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el encuentro, celebrado en Madrid, ha reunido a más de 40 participantes en un entorno orientado al aprendizaje, la discusión clínica y el intercambio de experiencias entre generaciones.

La iniciativa combina contenido científico, discusión de casos clínicos y formación en competencias clave para la práctica asistencial, y tiene como objetivo convertirse en una plataforma de referencia para el desarrollo de los futuros especialistas en Endocrinología.

Asimismo, busca generar una comunidad profesional comprometida con la mejora del conocimiento y el abordaje del hipoparatiroidismo crónico (HPTC), una enfermedad endocrina rara que afecta a diversos órganos y para la que todavía existen importantes necesidades médicas no cubiertas. En España unas 13.000 personas tienen HPTC.

En este sentido, el especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de A Coruña Alfonso Soto considera "fundamental" que las nuevas generaciones de endocrinólogos conozcan que "el manejo del hipoparatiroidismo crónico va mucho más allá del control de los niveles de calcio".

"La formación específica permite optimizar el seguimiento de los pacientes, prevenir complicaciones y comprender mejor el impacto que esta enfermedad puede tener sobre distintos órganos y sobre la calidad de vida de quienes la padecen", ha señalado.

Por su parte, la doctora Elena López Mezquita, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario San Cecilio de Granada ha explicado que los endocrinólogos jóvenes tienen "una enorme motivación, muchas ideas y muchas ganas de impulsar nuevos proyectos, pero también necesitan conocer la realidad clínica de los pacientes, manejar situaciones en la práctica clínica diaria".

"Es especialmente enriquecedor combinar el conocimiento de los expertos con la energía y la visión innovadora de las nuevas generaciones", ha defendido López, para quien, formar a estos profesionales es "invertir en el futuro de los pacientes".

"Necesitamos que el conocimiento sobre el hipoparatiroidismo crónico no quede concentrado en unos pocos centros o especialistas, sino que se extienda para que los pacientes puedan recibir una atención adecuada independientemente del lugar donde sean atendidos", ha añadido.

APRENDIZAJE COMPARTIDO

Uno de los principales valores diferenciales de Emerging Experts es la creación de espacios de diálogo entre especialistas con experiencia y profesionales en etapas iniciales de su carrera.

A través del intercambio de conocimientos, casos prácticos y perspectivas clínicas, el programa busca acercar la experiencia de especialistas de referencia a los jóvenes profesionales y reforzar su preparación ante los retos de la práctica clínica diaria.

En ese sentido, Jorge González, especialista en Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz y miembro del Grupo de Metabolismo Mineral y Óseo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), ha indicado que el hipoparatiroidismo crónico es una enfermedad poco frecuente y compleja que, por su baja prevalencia, puede tener una "presencia limitada" durante la formación de muchos especialistas.

"Iniciativas como Emerging Experts son fundamentales porque permiten a los endocrinólogos jóvenes profundizar en su diagnóstico, seguimiento y tratamiento, además de prepararnos para asumir en el futuro una atención cada vez más especializada, individualizada y basada en la evidencia", ha añadido.

APUESTA POR EL FUTURO

Con esta iniciativa, Ascendis Pharma Iberia refuerza su compromiso con la formación de los profesionales sanitarios y con la generación de espacios de conocimiento que contribuyan a mejorar la atención de las personas con enfermedades endocrinas raras, ha señalado la compañía en su nota de prensa.

Emerging Experts aspira a consolidarse como una experiencia formativa con continuidad en el tiempo, acompañando el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de endocrinólogos y favoreciendo la creación de una red de colaboración entre especialistas.

Así, según el director general interino para Iberia en Ascendis Pharma, Sérgio Alves, la compañía está comprometida con "impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo de los profesionales sanitarios y al avance del conocimiento en enfermedades endocrinas raras".

"Con Emerging Experts queremos crear un espacio de aprendizaje e intercambio que ayude a los futuros especialistas en endocrinología a afrontar con mayor preparación los retos clínicos asociados al hipoparatiroidismo crónico", ha concluido.