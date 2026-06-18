La Asamblea de Presidentes del CGCOF aprueba la liquidación de presupuestos de 2025, que "mejoran un 32%" la previsión - CGCOF

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha informado de que su Asamblea de Presidentes de Colegios de Farmacéuticos ha aprobado este jueves, y "por unanimidad", la liquidación de los presupuestos de 2025, "que mejoran un 32 por ciento el resultado previsto".

Según ha expuesto, este dato "es fruto de las constantes mejoras de eficiencia en la gestión y contención del gasto, y muestra una clara tendencia al equilibrio presupuestario". Así lo evidencia también el hecho de que los presupuestos de 2026 "se aprobaron en su momento con previsión de resultado cero", ha indicado, para añadir que "la ejecución de estas cuentas ha reforzado el despliegue de nuevos servicios digitales en ámbitos clave".

Entre estos últimos, ha destacado "la receta electrónica, la verificación de medicamentos, los servicios a farmacias, los nuevos proyectos asistenciales y varias herramientas internas de soporte tecnológico a Colegios y farmacias". Además, "ha permitido el desarrollo de actuaciones imprescindibles para reforzar la ciberseguridad, la continuidad operativa, la protección de servicios críticos y el cumplimiento normativo", ha explicado.

"De especial relevancia" ha sido el esfuerzo llevado a cabo "para la puesta en marcha, junto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de 'NotificaMES', un nuevo sistema tecnológico que permitirá garantizar el abastecimiento de medicamentos esenciales y reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de emergencia", ha continuado.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ha analizado "la amplia actividad institucional de los últimos meses", entre la que ha destacado "la intervención en la Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el sector veterinario". Junto a ello, ha pormenorizado las actuaciones "sobre la extensa la normativa sanitaria en tramitación", dando énfasis al "Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el Anteproyecto de Modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y el Proyecto de Orden Ministerial sobre el sistema de precios de referencia de los medicamentos".

También, se ha referido al Real Decreto 468/2026, que regula las condiciones de dispensación de los medicamentos y que "consolida 'Nodofarma' como la única herramienta para la verificación de los medicamentos dispensados en la oficina de Farmacia". Esta norma "contempla la desaparición del cupón precinto y la utilización del identificador único para la generación de un cupón digital, respondiendo, de esta forma, a la solicitud del Consejo General de avanzar en las necesarias reformas normativas y técnicas que facilitasen el paso a un sistema digitalizado", ha subrayado.

Los Reales Decretos 415/2025, sobre evaluación de tecnologías sanitarias, y de Financiación de Productos Sanitarios también han sido repasados por Aguilar, que sobre este último ha recordado que "regula el procedimiento de inclusión de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica, contempla la posibilidad de sustitución por el farmacéutico y fija los márgenes para la distribución y la farmacia, de forma análoga a como sucede con los medicamentos".

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2025

Una vez puesto en valor "el importante esfuerzo" dedicado a "la formación, a través del 'Programa de Competencias Digitales', y a la preparación del próximo Congreso Nacional Farmacéutico, que tendrá lugar en octubre en Oviedo", el CGCOF ha presentado la 'Memoria de Sostenibilidad 2025', elaborada "siguiendo los estándares de 'Global Reporting Initiative' (GRI), que recoge los principales hitos alcanzados por la institución el pasado año".

Este trabajo ofrece, según el CGCOF, información sobre "las actividades realizadas para impulsar el papel del farmacéutico a través de la colaboración con otras entidades" y refleja "los 21 acuerdos firmados" y "las 366 reuniones mantenidas con diferentes instituciones". "También se ha avanzado en los tres ejes de la estrategia 'Somos Farmacéuticos: asistencial, social y digital'", ha asegurado.

Sobre el asistencial, ha puesto de relieve "la puesta en marcha de las 'Escuelas Rurales de Salud Mental' y el 'Programa de Farmacia Comunitaria Rural en La Rioja', desarrollados para reforzar el papel y la sostenibilidad de la farmacia como elemento de cohesión social y fijación de población en los entornos rurales". Junto a ello, ha destacado "el estudio de investigación del 'Proyecto JunTOS', cuya finalidad es mejorar la adherencia terapéutica en personas con trasplante de órgano sólido".

En cuanto a las iniciativas para "la promoción de la salud en la población", se impulsaron "nueve campañas de educación sanitaria, que han registrado más de 10.000 descargas de materiales y 470.000 visualizaciones de sus vídeos", ha proseguido, para agregar que, "en el ámbito social, destacan el nuevo protocolo para hacer frente desde la farmacia comunitaria a la violencia contra las mujeres, impulsado con los Ministerios de Sanidad e Igualdad, y el que se centra en la detección y localización de personas desaparecidas, en colaboración con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES)".

El CGCOF ha recordado el trabajo "con el desarrollo e implantación de soluciones digitales". "A 31 de diciembre de 2025, más de 13.500 farmacias estaban ya adheridas al 'Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos' (CisMED) para informar sobre faltas de suministro, y más de 11.200 farmacias utilizaban 'FarmaHelp' para facilitar soluciones a los pacientes ante estas incidencias", ha subrayado, al tiempo que ha informado de que, "respecto a la aplicación 'MEDICAMENTO ACCESIBLE plus', ya la estaban usando 120.800 personas".

EL 40º ANIVERSARIO DE 'BOT PLUS'

En este contexto, ha conmemorado el 40º aniversario de la base de datos de medicamentos 'BOT Plus' y ha subrayado el trabajo intenso con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) "en el despliegue de la receta electrónica concertada en las comunidades autónomas que estaban pendientes de adscribirse al sistema".

"En el caso del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en 2025 comenzó un despliegue que ha continuado durante 2026", mientras que "con la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), la colaboración institucional se focalizó en la renovación del nuevo concierto para el período 2026-2029, y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) se firmó la prórroga del convenio", ha expuesto.

Además, ha incidido en la importancia de la formación de los farmacéuticos, motivo por el que ha organizado seis jornadas profesionales "sobre asuntos tan diversos como la distribución farmacéutica, el suministro de medicamentos, el laboratorio clínico, la alimentación y la dermofarmacia". "Adicionalmente, un total de 16.458 farmacéuticos se inscribieron en 2025 en el 'Plan Nacional de Formación Continuada'", ha afirmado, tras lo que ha recordado que "se ha desarrollado el 'Programa de Competencias Digitales', que arrancó el pasado mes de octubre con 23 cursos y que ya contaba, a finales de 2025, con más de 6.000 farmacéuticos inscritos".

Por último, este encuentro ha albergado la entrega de las 'Insignias del Consejo General 2026', "reconocimiento a la labor llevada a cabo por presidentes de Colegios, Consejos Autonómicos, vocales nacionales y miembros del Comité Directivo, una vez terminado su mandato", ha explicado, concretando que la han recibido el expresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF), Antonio Mingorance; y los expresidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cantabria, María García del Hierro; Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia Garralda; Asturias, Alfredo Menéndez Antolín; Cuenca, María Luz Moya Plaza; y Lugo, Alejandro María Sánchez Pérez.