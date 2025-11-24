La app 'Medicamento accesible plus' incorpora pictogramas para el uso seguro de medicamentos en niños y personas mayores

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aplicación gratuita 'Medicamento accesible Plus', promovida por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España y la Fundación ONCE, ha incorporado un nuevo sistema de alertas por pictogramas para facilitar un uso adecuado de medicamentos en niños y personas de edad avanzada.

Cuando un usuario busca en la app un medicamento, aparecerán unos pictogramas advirtiendo de si hay alguna contraindicación en población pediátrica o en personas mayores o si hay que tomar alguna precaución. También se informará con otro pictograma de si ese fármaco está autorizado en estos dos grupos de población.

Las entidades promotoras de la aplicación han destacado la utilidad del sistema de pictogramas, ya que permite la visualización de la información de una forma rápida e intuitiva, algo especialmente relevante en grupos sensibles, como son los niños y las personas mayores.

Además del nuevo sistema de alertas dirigido a niños y mayores, la app ha incorporado otra nueva funcionalidad que posibilita que un usuario tenga varios perfiles, facilitando la gestión de la medicación de otras personas que están bajo su cuidado.

Esta es la última actualización de la app que se lanzó en 2014 con el fin de ofrecer a la población la última información de 20.000 medicamentos comeracializados en España. En especial, la herramienta está destinada a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, ya que permite convertir en audio la información facilitada, que está en formato texto; ampliar el tamaño de la letra para una mejor visibilidad, y facilita las búsquedas de los medicamentos de diferentes formas, entre otras funciones.

Gracias a las diversas actualizaciones realizadas desde que está operativa, la app cuenta con un sistema de alertas personalizado que advierte cuando detecta alguna interacción entre la información del paciente previamente configurada en su perfil y el medicamento consultado. De esta forma, advierte sobre alergias o intolerancias a alimentos, sustancias o excipientes y sobre incompatibilidades con determinadas condiciones, como embarazo, uso de lentes de contacto o la práctica de algún deporte de competición.

CASI 120.000 USUARIOS

La app ya ha sido descargada por 119.700 usuarios, que pueden hacer búsquedas de medicamentos escaneando con su móvil el código de barras del embalaje, tecleando el nombre del fármaco o introduciendo su código nacional, que aparece en el envase.

También ofrece otras funciones auxiliares, como un localizador de las farmacias más cercanas al usuario y una sección que, bajo el nombre de 'Mis medicinas', almacena la información de aquellos medicamentos que utiliza con mayor frecuencia y a los que quiere tener un acceso rápido.

Toda la información de la aplicación proviene de la base de datos de medicamentos del Consejo General, 'BOT PLUS', que se actualiza periódicamente con el fin de recoger todas las modificaciones y novedades sobre los fármacos.