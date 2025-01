Antidepresivos y trastorno de ansiedad generalizada, esto es lo que se sabe

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión Cochrane realizado por la Facultad de Medicina y Odontología Schulich de la Universidad Western (Canadá) confirma que los antidepresivos reducen eficazmente los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en condiciones de ensayo, aunque hay datos limitados sobre el uso a largo plazo.

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) afecta a millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por una preocupación excesiva por cuestiones cotidianas. Los antidepresivos, en particular los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), son tratamientos reconocidos para el TAG y recomendados por muchos organismos nacionales, incluido el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido.

Sin embargo, algunos profesionales de la salud y pacientes siguen teniendo ideas erróneas que no se dan cuenta de que los "antidepresivos" tienen usos más amplios que van más allá de la depresión, mientras que el término también conlleva un estigma para muchas personas.

En la revisión se analizaron 37 ensayos controlados aleatorizados con más de 12.000 participantes, en los que se compararon los antidepresivos con un placebo. La mayoría de los ensayos se llevaron a cabo principalmente en países de altos ingresos, incluidos los Estados Unidos de América y varios países europeos, y en ellos participaron adultos de ambos sexos. En la mayoría de los casos, hubo un poco más de participantes femeninas (60%), lo que refleja la prevalencia clínica del TAG.

Los resultados mostraron que los antidepresivos fueron más eficaces que el placebo para reducir los síntomas de ansiedad, con una tasa de respuesta un 41% mayor entre los que tomaron el medicamento en comparación con los que tomaron un placebo. La revisión no encontró diferencias significativas en las tasas de abandono entre los que tomaron antidepresivos y los que tomaron un placebo, lo que indica que estos medicamentos son generalmente bien tolerados.

"La investigación muestra que los antidepresivos son muy eficaces para tratar el TAG, al menos en las circunstancias específicas observadas en los ensayos", apunta el autor principal, el doctor Giuseppe Guaiana, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina y Odontología Schulich de la Universidad Western y jefe de psiquiatría del Hospital General St Thomas Elgin (Canadá).

"En el caso de las personas con trastorno de ansiedad generalizada y sin otras afecciones, tenemos pruebas sólidas de que los antidepresivos producen mejoras clínicamente significativas en un período de uno a tres meses en comparación con el placebo", afirma.

"No tenemos evidencia suficiente para decir cuán efectivos pueden ser en pacientes con TAG junto con otros trastornos de salud mental, que es mucho más común en la práctica clínica. La mayoría de los pacientes que veo con TAG también tienen otros trastornos de salud mental, por lo que los ensayos futuros deberían investigar los efectos de diferentes estrategias de tratamiento en pacientes con múltiples trastornos", explica.

La revisión también destaca la falta de datos sobre los efectos a largo plazo de los antidepresivos. La mayoría de los ensayos incluidos duraron entre 4 y 12 semanas, sin seguimiento a largo plazo. "No tenemos suficiente información sobre los posibles beneficios y daños a largo plazo de los antidepresivos, a pesar de que las personas suelen tomarlos durante años. Esta es un área que necesita mayor exploración en futuros ensayos", matiza la primera autora Katarina Kopcalic, quien dirigió la revisión en la Universidad Western.

A pesar de estas limitaciones, la revisión ofrece un mensaje claro: los antidepresivos son eficaces para controlar el trastorno de ansiedad generalizada, en particular en pacientes que no responden bien a los tratamientos no farmacológicos. Sin embargo, se necesitan más investigaciones independientes y a largo plazo para comprender su impacto total, especialmente en pacientes con múltiples afecciones.